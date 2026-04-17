Кільцева розв'язка прямо під водою: де розташований унікальний тунель, що з'єднує 2 острови

На Фарерських островах існує унікальний підводний автомобільний тунель, який став першим у світі, де розташоване кільцеве перехрестя під водою, розповідає Express та CNN.

Як виглядає та де розташований унікальний тунель із підводним кільцем?

Йдеться про Ейстуройський тунель, що з'єднує острови архіпелагу та суттєво скорочує час подорожей між населеними пунктами. Споруда відкрилася у 2020 році та є частиною великої системи тунелів, яка дозволяє мешканцям пересуватися між островами, оминаючи складні погодні умови Північної Атлантики.

У найглибшій точці тунель проходить приблизно за 187 метрів під рівнем моря, що робить його одним із найскладніших інженерних проєктів регіону. Особливістю об'єкта є підводна транспортна розв'язка у формі кільця, яка отримала назву першої у світі.

За словами представників туристичної служби Фарерських островів, сам проїзд через тунель створює враження "магічного маршруту", а підсвічування конструкції нагадує північне сяйво.

Щодня понад 6000 транспортних засобів користуються майже 11-кілометровим підводним тунелем, який з'єднує Стреймой – найбільший Фарерський острів і місце розташування столиці Торсгавн (однієї з найменших у світі) з Ейстуроєм, другим за величиною островом архіпелагу.

