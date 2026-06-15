Важливо знати про них, аби за потреби мати змогу вчасно змінити свої плани чи звички щодо мандрів. Докладніше про це розповість 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Які міста опинилися в епіцентрі найбільшої кліматичної загрози?

Масштабний аналіз кліматичних загроз, опублікований у науковому журналі Sustainable Cities and Societies, показав разючу непідготовленість багатьох світових мегаполісів до прийдешніх температурних аномалій. Науковці з Оксфордського університету оцінили понад дві сотні міст за рівнем небезпеки, вразливості населення та здатності протистояти екстремальній спеці.

І виявилося, що понад 95% найбільш вразливих до спеки мегаполісів зосереджені в Південній та Південно-Східній Азії, а також у Субсахарській Африці. А зі спекою доведеться стикнутися, як свідчить офіційне оголошення Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), після приходу кліматичного феномену Ель-Ніньйо.

Абсолютним лідером антирейтингу та найвразливішим до екстремальної спеки містом на планеті визнано іракську Аль-Басру. Одразу за нею у списку небезпеки розташувалися індійський Ахмадабад, столиця Малі Бамако та ще один індійський мегаполіс Нагпур.

Проте справжнім сюрпризом для туристів стане присутність у цьому списку улюблених курортів та екскурсійних центрів. Наприклад, галасливий Хошимін у В'єтнамі посів 16 місце, величний єгипетський Каїр опинився на 22 позиції, а колоритний Бангкок у Таїланді розташувався на 38 місці.

На протилежному кінці списку, де панує відносна прохолода та безпека, стоїть місто, чия присутність там не дивує – це Лондон. Його британські сусіди також продемонстрували високу стійкість – Глазго на 215 місці, а Бірмінгем на 213.

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Чи врятують туристів кондиціонери від замкненого кола спеки?

Вчені зазначають, що хвилі спеки стають дедалі частішими, тривалішими та інтенсивнішими. Зважаючи на те, що понад половина світового населення зараз проживає у містах, а до 2050 року ця частка зросте до двох третин, мегаполіси перетворюються на критичні гарячі точки кліматичного впливу.

Звісно, це не означає, що від поїздок до улюбленого міста, якщо воно саме у топі найспекотніших, слід відмовитися. Але доведеться коригувати плани, обирати холодніший сезон, або ж адаптуватися.

Передовсім можна обирати помешкання зі справними та надійними кондиціонерами. Вони не врятують від екстремальних температур на вулиці (не сидіти ж весь час у кімнаті), тому варто подбати й про портативні вентилятори та охолоджувачі. Та хай там як, у будь-якому разі доведеться куди більш чітко визначати межі власної стерпності до спеки.

У підсумку: обираючи наступний напрямок для літньої подорожі, зважайте не лише на красу архітектури та інші туристичні принади, а й на кліматичні виклики, щоб ваша відпустка принесла лише приємні та безпечні спогади. Сучасний світ краще відкривати розумно.

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Як саме Ель-Ніньйо змінює плани туристів та змушує міста адаптуватися?

За даними супутників NASA, у Тихому океані зафіксували колосальну хвилю теплої води, що свідчить про формування потужного Супер-Ель-Ніньйо, через що найближчі роки ризикують стати найспекотнішими в історії спостережень. Середня глобальна температура влітку може зрости на 3 градуси.

Основний удар припаде на країни Азії та Африки, але аномальна спека не омине і Європу – наприклад, геть нещодавно її Захід накрив потужний тепловий купол, який приніс історичні температурні рекорди до Великої Британії, Франції та Іспанії. Підвищення температури повітря прогнозують й у південних та центральних регіонах України.

Через це мандрівники змушені кардинально змінювати свої звички, все частіше переходячи на так званий "нічний туризм" – тобто перечікуючи пік спеки у готелях, а на прогулянки та огляд пам'яток вирушаючи після заходу сонця. Популярні європейські міста вже підлаштовуються під цей тренд, до прикладу в Афінах Акрополь закривають у найспекотніші години з 12 до 17, а в Римі та Севільї заклади й визначні місця працюють до пізньої ночі.