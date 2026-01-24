Забудьте про Шарм-еш-Шейх і Хургаду: цей новий курорт у Єгипті нагадує Дубай

Єгипет у більшості туристів асоціюється з Червоним морем, кораловим рифом та сильною спекою. Та мало хто знає, що на півночі країни існує зовсім інший Єгипет й там навіть можна відпочити на березі Середземного моря. Тут нема такої сильної спеки, а білосніжні пляжі й бірюзова вода нагадують Кариби.

Мовиться про новий курорт, який лише набирає популярності серед українських туристів, – Ель-Аламейн. За словами туристичного гіда @yuriitonn, атмосфера тут нагадує Дубай.

Що відомо про курорт Ель-Аламейн?

Ель-Аламейн – це частина національного проєкту зі створення нового туристичного та культурного центру на півночі Єгипту. Наразі портове місто активно розвиває туристичну інфраструктуру.

Забудьте про Хургаду і Шарм. Є новий літній напрямок – Ель-Аламейн на півночі Єгипту. Тут море як у карибському басейні, атмосфера як у Дубаї, а платиш – як за Єгипет,

– розповів турагент.

Перевагою Ель-Аламейні є його розташування. Як пише NV, курорт побудували поруч з відомими містами Александрія та Каїр, а тому відпочинок на узбережжі можна поєднати з дослідженням стародавнього світу. Дорогою з аеропорту туристи можуть спостерігати за справжнім життям єгиптян, адже, наприклад, у Шарм-еш-Шейху ви цього не побачите – там лише готелі.

Крім того, в Ель-Аламейні майже нема росіян, адже курорт популярний серед заможних єгиптян і туристів з Саудівської Аравії.

Що туристи кажуть про Ель-Аламейн?

У коментарях до допису турагента туристи з України поділилися власним досвідом відпочинку в Ель-Аламейні і погодилися з експертом. Ель-Аламейн – дійсно дуже відрізняється від звичних для українців єгипетських курортів. Влітку тут менше людей, нема сильної спеки, а через мальовничі пляжі здається, наче потрапив кудись на безлюдний острів.

Туристка Ольга Бенюк назвала Ель-Аламейн "покращеним варіантом Єгипту". Готелі тут нові й сучасні, а харчування значно смачніше. Щоправда, у морі немає різнобарвних рибок, як на інших курортах, але зате вода тут дуже чиста і має насичений бірюзовий відтінок.



Туристка з України в Ель-Аламейні / Фото Ольги Бенюк

Який ще курорт у Єгипті радять експерти?

Українські туристи завжди любили відпочивати у Єгипті, однак останніми роками багато хто відмовлявся від цього напрямку через переповненість готелів туристами з Росії. Турагентка Олена Матвіяс розповіла 24 Каналу про курорт у Єгипті, де росіян практично немає, – Марса-Алам. Річ у тому, що сюди не літають чартерні рейси з держави-агресорки, а тому росіянам просто незручно добиратися на цей курорт.

Марса-Алам більше орієнтується на німецький та італійський ринки, а тому є чудовим варіантом і для українців.