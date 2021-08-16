EasyJet представила нову уніформу екіпажу: її виготовлятимуть з переробленого пластику

Одна з найбільших авіакомпаній світу заявила, що виготовлятиме уніформу для працівників з перероблених пластикових пляшок. Нову тканину створюватимуть з використанням відновлюваних джерел енергії. Вона матиме нижчий вуглецевий слід ніж традиційний поліестер.

За розрахунками компанії, на одну одиницю форму знадобиться 45 пластикових пляшок. Це, своє чергою заощадить близько 2,7 мільйона тетрапаків від потрапляння в океан.

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Контракт на форму з пластику

Авіаперевізник вже підписав 5 річний контракт з виробником Tailored Image на створення форми з пластику. Матеріал на 75% екологічніший за поліестер. При цьому більш еластичний та довговічний. Це з'ясували під час випробувань минулого року. Таким чином, авіакомпанія виготовлятиме менше уніформи.



Екіпаж EasyJet з майбутньою уніформою / Фото The Daily Mail

Зміна клімату є проблемою для всіх нас, і в EasyJet ми розглядаємо всі частини нашої роботи, щоб побачити, де ми можемо зменшити викиди вуглецю та зменшити відходи,

– заявила директорка служби літаків EasyJet Тіна Мілтон.

Вона також зазначила, що у довгостроковій перспективі компанія планує розробити та підтримувати технології, які б докорінно змінили та зменшили до нуля вуглецевий слід авіації.



EasyJet виготовлятиме уніформу з пластику / Фото The Daily Mail

Компанія EasyJet вже замінила весь пластик на всіх упаковках з одягом: від комірців до чохлів для сорочок. На борту літака члени екіпажу роблять знижки для пасажирів, які приносять свою чашку багаторазового використання для гарячих напоїв.