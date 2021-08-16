За розрахунками компанії, на одну одиницю форму знадобиться 45 пластикових пляшок. Це, своє чергою заощадить близько 2,7 мільйона тетрапаків від потрапляння в океан.

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Контракт на форму з пластику

Авіаперевізник вже підписав 5 річний контракт з виробником Tailored Image на створення форми з пластику. Матеріал на 75% екологічніший за поліестер. При цьому більш еластичний та довговічний. Це з'ясували під час випробувань минулого року. Таким чином, авіакомпанія виготовлятиме менше уніформи.



Екіпаж EasyJet з майбутньою уніформою / Фото The Daily Mail

Зміна клімату є проблемою для всіх нас, і в EasyJet ми розглядаємо всі частини нашої роботи, щоб побачити, де ми можемо зменшити викиди вуглецю та зменшити відходи,

– заявила директорка служби літаків EasyJet Тіна Мілтон.

Вона також зазначила, що у довгостроковій перспективі компанія планує розробити та підтримувати технології, які б докорінно змінили та зменшили до нуля вуглецевий слід авіації.



EasyJet виготовлятиме уніформу з пластику / Фото The Daily Mail

Компанія EasyJet вже замінила весь пластик на всіх упаковках з одягом: від комірців до чохлів для сорочок. На борту літака члени екіпажу роблять знижки для пасажирів, які приносять свою чашку багаторазового використання для гарячих напоїв.