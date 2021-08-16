По расчетам компании, на одну единицу форму понадобится 45 пластиковых бутылок. Это, в свою очередь сэкономит около 2,7 миллиона ТетраПак от попадания в океан.
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Контракт на форму из пластика
Авиаперевозчик уже подписал 5 летний контракт с производителем Tailored Image на создание формы из пластика. Материал на 75% экологичнее полиэстера. При этом более эластичный и долговечный. Это выяснили во время испытаний в прошлом году. Таким образом, авиакомпания будет производить меньше униформы.
Экипаж EasyJet с будущей униформой / Фото The Daily Mail
Изменение климата является проблемой для всех нас, и в EasyJet мы рассматриваем все части нашей работы, чтобы увидеть, где мы можем уменьшить выбросы углерода и уменьшить отходы,
– заявила директор службы самолетов EasyJet Тина Милтон.
Она также отметила, что в долгосрочной перспективе компания планирует разработать и поддерживать технологии, которые коренным образом изменят и уменьшат до нуля углеродный след авиации.
EasyJet будет изготовлять униформу из пластика / Фото The Daily Mail
Компания EasyJet уже заменила весь пластик на всех упаковках с одеждой от воротничков до чехлов для рубашек. На борту самолета члены экипажа делают скидки для пассажиров, которые приносят свою чашку многоразового использования для горячих напитков.