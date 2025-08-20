На Закарпатті ухвалили рішення заборонити рух транспортних засобів на землях лісового фонду та вище верхньої станції крісельного підйомника у селі Пилипець. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на MUKACHEVO.NET.

Чому поблизу гори Гимба заборонили джипінг?

Рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Це рішення обмежило пересування позашляховиків у напрямку до вершини гори Гимба. Незабаром на локаціях встановлять спеціальні обмежувальні знаки.

Гора Гимба на карті

Чому заборонили джипінг?

У січні 2025 року Верховна Рада ухвалила рішення про заборону джипінгу на території заповідників і нацпарків. Закон ухвалили майже через три роки після того, як з'явилася відповідна петиція.

Заборона джипінгу на заповідних територіях полягає у тому, що цей вид діяльності забруднює ґрунти, знищує рослинний світ, шкодить диким тваринам. Крім того, постійно фіксують випадки травмування водіїв-екстремалів.

Особливо сильно від джипінгу страждає Боржавський хребет, де позашляховики сильно розбили стежки, зокрема й на горі Гимба.

Джипінг провокує ерозію, оскільки транспорт у горах утворює глибокі "колії", які перетворюються на канали для дощової води. Родючий шар змивається, утворюються зсуви та яри з болотом.

Джипи та інша техніка забруднюють повітря і воду в горах. Окрім того, гори втрачають свою красу.