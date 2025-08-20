На Закарпатье приняли решение запретить движение транспортных средств на землях лесного фонда и выше верхней станции кресельного подъемника в селе Пилипец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MUKACHEVO.NET.

Почему вблизи горы Гимба запретили джипинг?

Решение приняли на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Это решение ограничило передвижение внедорожников по направлению к вершине горы Гимба. Вскоре на локациях установят специальные ограничительные знаки.

Почему запретили джипинг?

В январе 2025 года Верховная Рада приняла решение о запрете джипинга на территории заповедников и нацпарков. Закон приняли почти через три года после того, как появилась соответствующая петиция.

Запрет джипинга на заповедных территориях заключается в том, что этот вид деятельности загрязняет почвы, уничтожает растительный мир, вредит диким животным. Кроме того, постоянно фиксируют случаи травмирования водителей-экстремалов.

Особенно сильно от джипинга страдает Боржавский хребет, где внедорожники сильно разбили тропы, в том числе и на горе Гимба.

Джипинг провоцирует эрозию, поскольку транспорт в горах образует глубокие "колеи", которые превращаются в каналы для дождевой воды. Плодородный слой смывается, образуются оползни и овраги с болотом.

Джипы и другая техника загрязняют воздух и воду в горах. Кроме того, горы теряют свою красоту.