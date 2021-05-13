Сталося це в аеропорту міста Міннеаполіс, коли невеликий восьмимісне судно вирулювало на злітно-посадкову смугу.

Читайте також: Авіакомпанія пропонує помилуватися місячним затемненням на борту літака: скільки це коштує

Фото в мережі опублікував пасажир рейсу, він сидів у декількох метрах від дверей. Його валіза випала з повітряного судна разом з дверима.

Я почув гучний тріск, і двері просто відлетіла, почувся і шум, вітер. Я навіть не бачив, як мою сумку діставали назад,

– розповів Том Йон (Tom Yon).

Літак рухався зі швидкістю 160 кілометрів на годину.

"Якби сиділа людина з дитиною на колінах, я не знаю, що б сталося", – додав Том.

За повідомленням комісії аеропорту, політ був перерваний, а двері прибрані зі злітно-посадкової смуги. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше американська стюардеса розповіла про головні помилки пасажирів на борту літака.