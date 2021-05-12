Авіаперевізник Qantas оголосив про продаж квитків на рейс, під час якого пасажири зможуть поспостерігати за повним місячним затемненням. Також це явище також називають суперповню.

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Перший рейс запланований на 26 травня, а висота польоту складе більше 13 кілометрів. Спочатку буде ще тригодинний мальовничий політ над Сіднеєм.

Політ відбудеться на літаку Boeing 787 Dreamliner.

Ми раді, що зараз робимо мальовничий політ, і Boeing 787 має найбільші вікна серед усіх пасажирських літаків, тому він ідеально підходить для спостерігання за Місяцем,

– сказала співробітниця компанії.

Замінити відпустку на політ до супутника Землі коштує 1170 доларів. У вартість також увійде фуршет перед злетом з канапе та коктейлями.