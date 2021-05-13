Произошло это в аэропорту города Миннеаполис, когда небольшое восьмиместное летательное судно выруливало на взлетно-посадочную полосу.

Читайте также: Авиакомпания предлагает полюбоваться лунным затмением на борту самолета: сколько это стоит

Фото в сети опубликовал пассажир рейса, он сидел в нескольких метрах от двери. Его чемодан выпал из воздушного судна вместе с дверью.

Я услышал громкий треск, и дверь просто отлетела, послышался и шум, ветер. Я даже не видел, как мою сумку получали назад,

– рассказал Том Йон (Tom Yon).

Самолет двигался со скоростью 160 километров в час.

"Если бы сидел человек с ребенком на коленях, я не знаю, что бы произошло", – добавил Том.

По сообщению комиссии аэропорта, полет был прерван, а двери убраны со взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее американская стюардесса рассказала о главных ошибках пассажиров на борту самолета.