Два голих туристи злякалися оленя і загубилися в заповіднику: деталі курйозу
Джерело:пресслужба поліції
Поціновувачів сонячних ван голяка довелося рятувати поліції через те, що вони загубилися в кущах в Австралії. Їх оштрафували за порушення карантину.
Двоє чоловіків засмагали на віддаленому пляжі. Там їх налякав олень, й вони були змушені втікати у ліс.
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У підсумку вони загубилися й кликали на допомогу – в одного з них був телефон. 30-річний голий втікач заявив до поліції, що заблукав в чагарниках Королівського національного парку в місті Отфорд, що за 40 кілометрів від Сіднея.
Їх шукала поліція та рятівники із застосуванням гелікоптера.
30-річного голого чоловіка, який прямував з наплічником по стежці знайшли, а згодом і його 49-річного товариша, який був частково одягнений.
Обох оштрафували на 1 000 австралійських доларів за порушення коронавірусних обмежень.
Важко запроваджувати якісь норми проти ідіотів, – оцінив ситуацію керівник місцевої поліції Мік Фуллер.
Він також поскаржився на те, що інцидент змусив рятівників самим ризикувати в умовах локдауну та відволікати ресурси від важливих справ.
Відзначимо, раніше у Національному парку "Сноудонія" у Великій Британії помилково запропонували відвідати "зону сексу".