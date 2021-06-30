Двоє чоловіків засмагали на віддаленому пляжі. Там їх налякав олень, й вони були змушені втікати у ліс.

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У підсумку вони загубилися й кликали на допомогу – в одного з них був телефон. 30-річний голий втікач заявив до поліції, що заблукав в чагарниках Королівського національного парку в місті Отфорд, що за 40 кілометрів від Сіднея.

Їх шукала поліція та рятівники із застосуванням гелікоптера.

30-річного голого чоловіка, який прямував з наплічником по стежці знайшли, а згодом і його 49-річного товариша, який був частково одягнений.

Обох оштрафували на 1 000 австралійських доларів за порушення коронавірусних обмежень.

Важко запроваджувати якісь норми проти ідіотів, – оцінив ситуацію керівник місцевої поліції Мік Фуллер.

Він також поскаржився на те, що інцидент змусив рятівників самим ризикувати в умовах локдауну та відволікати ресурси від важливих справ.

Відзначимо, раніше у Національному парку "Сноудонія" у Великій Британії помилково запропонували відвідати "зону сексу".