Мандрівниця назвала 5 помилок, яких допусткалася у перших поїздках. Тепер вона по-іншому підходить до планування і самого проведення часу, через що її мандрівки стали якіснішими. Про це пише Business Insider.

Які помилки у подорожах робила досвідчена мандрівниця?

1. Чекала на ідеальні обставини. Раніше Аннмарі часто відкладала подорожі, бо чекала, коли "всі зірки зійдуться". Вона не їхала на море, бо хотіла спершу схуднути, щоб мати гарний вигляд у купальнику, відмовлялася від подорожі, бо чекала на друга, якому ніяк не виходило.

Однак згодом жінка зрозуміла, що більше так не можна. Якби вона досі чекала ідеального моменту, то не піднялася б на Кіліманджаро в Танзанії, не навчилася б серфінгу в Бразилії й не зустріла б світанок на річці Ніл.

Ідеальних обставин і часу не існує – задумане треба реалізовувати одразу.

2. Намагалася створити "магію" замість того, щоб просто насолоджуватися. Часто Аннмарі намагалася повторити позитивний досвід з минулих поїздок у новому місці, але це ніяк не працювала. Після того вона зрозуміла, що найкраще рішення – це просто насолоджуватися моментом, адже він сам створить ту саму "магію".



Туристка розповіла про свої помилки у подорожах / Фото Business Insider

3. Нехтувала заходами безпеки. У перших своїх подорожах Аннмарі майже не думала про безпеку. Однак після кількох негативних історій, вона нарешті змінила своє ставлення. Тепер мандрівниця ніколи не гуляє новими вулицями одразу у двох навушниках і завжди має номер місцевої поліції у швидкому наборі. Жінка звертає увагу на тих, хто йде поруч з нею, особливо вночі. А якщо якесь місце здається їй небезпечним, вона одразу його покидає.

5. Надто детально планувала маршрут. До своєї першої подорожі у Париж мандрівниця підготувалася надто сильно – вона похвилинно розписала маршрут з відвідуваннями різних місць. У результаті жінка не змогла просто насолодитися моментом, адже постійно кудись поспішала. До речі, вона досі вважає цю поїздку найгіршою у своєму житті.

Тепер Аннмарі складає список лише з 3 – 5 обов'язкових до відвідування місць та формує перелік інших цікавих локацій, на які можна завітати, якщо буде час.