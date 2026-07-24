Путешественница назвала 5 ошибок, которые допускала в своих первых поездках. Теперь она по-другому подходит к планированию и самому проведению времени, поэтому ее путешествия стали более насыщенными. Об этом пишет Business Insider.

Какие ошибки в путешествиях совершала опытная путешественница?

1. Ждала идеальных обстоятельств. Раньше Аннмари часто откладывала путешествия, потому что ждала, когда "все звезды сойдутся". Она не ездила на море, потому что хотела сперва похудеть, чтобы хорошо выглядеть в купальнике, отказывалась от поездки, потому что ждала друга, у которого никак не получалось.

Однако со временем женщина поняла, что так больше нельзя. Если бы она до сих пор ждала идеального момента, то не поднялась бы на Килиманджаро в Танзании, не научилась бы серфингу в Бразилии и не встретила бы рассвет на реке Нил.

Идеальных обстоятельств и времени не существует – задуманное нужно воплощать в жизнь сразу.

2. Пыталась создать "магию" вместо того, чтобы просто наслаждаться. Часто Аннмари пыталась повторить положительный опыт прошлых поездок в новом месте, но это никак не получалось. После этого она поняла, что лучшее решение – просто наслаждаться моментом, ведь он сам создаст ту самую "магию".



Туристка рассказала о своих ошибках в путешествиях / Фото Business Insider

3. Пренебрегала мерами безопасности. В своих первых путешествиях Аннмари почти не задумывалась о безопасности. Однако после нескольких неприятных случаев она наконец изменила свое отношение. Теперь путешественница никогда не гуляет по незнакомым улицам, надев сразу оба наушника, и всегда держит номер местной полиции в быстром наборе. Женщина обращает внимание на тех, кто идет рядом с ней, особенно ночью. А если какое-то место кажется ей опасным, она сразу его покидает.

5. Слишком детально планировала маршрут. К своему первому путешествию в Париж путешественница подготовилась слишком тщательно – она по минутам расписала маршрут с посещением различных мест. В результате женщина не смогла просто насладиться моментом, ведь постоянно куда-то спешила. Кстати, она до сих пор считает эту поездку самой худшей в своей жизни.

Теперь Аннмари составляет список всего из 3 – 5 обязательных для посещения мест и формирует перечень других интересных локаций, которые можно посетить, если будет время.