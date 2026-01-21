Його значення дуже цікаве, і знання його додасть захвату для туристів від цієї локації. Детальніше розповідаємо про це з посиланням на atholiccompany.com.

Дивіться також Ви проходили повз нього 100 разів: ось перший у Львові хмарочос, ще й з цікавою історією

Собака на книзі зі смолоскипом: що означає прихований знак на Домініканському соборі Львова?

На фасаді Домініканського собору у Львові, якщо дивитися уважно, можна помітити герб Домініканського ордену – високий рельєф, вирізьблений з каменю, на якому зображений собака зі смолоскипом у зубах, а лежить вона на закритій книзі Євангелія. Цей символ втілює суть діяльності отців-домініканців.​

Смолоскип символізує невтомну освітню та проповідницьку діяльність ордену. Вогонь репрезентує світло істини, яке домініканці несуть у світ через навчання та проповідь.​ А собака позначає виняткову відданість та особливу вірність Богу.

Власне, латинський вислів Domini canes значить "пси Господні", що підкреслює роль ордену як вірних стражів церкви.​ Книга ж Євангелія під собакою представляє Святе Письмо – основу навчання та проповіді домініканців.​

За легендою, перед народженням святого Домініка – засновника ордену – його матір бачила пророчий сон. Там з'явився собака зі смолоскипом, що ніби натякав на майбутню проповідницьку місію хлопчика.​ І от цей сон справдився.

Знак, до речі, є не тільки на фасаді. Також його можна побачити на керамічній підлозі всередині собору. Це ще один прихований елемент, який варто пошукати туристам під час відвідування храму.

Цікаві факти про таємний знак Домініканського ордену: дивіться відео lvivtravels

Сам Домініканський монастир у Львові заснували у другій половині XIII століття на прохання Констанції, дружини князя Лева Даниловича. Угорська принцеса Констанція була католичкою і сумувала за своєю релігією.

Первісну дерев'яну будівлю знищила пожежа 1408 року, після чого на її місці звели кам'яну готичну церкву.​ Та стояла від XV і до середини XVIII століття. Далі побудували сучасний собор – у стилі пізнього бароко за західноєвропейським зразком, як зазначає lviv.travel.

Сьогодні Домініканський собор є одним із найвиразніших барокових храмів Львова, з масивним куполом та цікавим інтер'єром.​ Храм розташований у Старому місті Львова, на схід від площі Ринок, тож його зручно відвідати кожному.

Які ще красиві архітектурні релігійні туристичні магніти Львова варто побачити?