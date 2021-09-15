До Лапландії на Новий рік: Windrose анонсувала рейси з Києва

Авіакомпанія Windrose виконає декілька рейсів з України до Лапландії наприкінці грудня та початку січня. Крім відвідин резиденції Санта-Клауса, можна ще відпочити на гірськолижному курорті.

На сайті авіаперевізника наразі доступні рейси лише на 3 дати. Вартість квитків стартує від 200 євро.

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Рейси до Лапландії: деталі

Квитки на рейс Київ – Киттиля вже можна забронювати. Доступні дати: 27 грудня, 3 і 10 січня. В дорозі доведеться провести майже 4 години.

Подорож в Лапландію коштуватиме не менше 400 євро в обидва боки. Але є й гарна новина – у цю вартість вже входить одиниця зареєстрованого багажу до 23 кілограм. Тож можна взяти із собою багато теплих речей. Квитки можна замовити на сайті авіаперевізника. Нижче приклад логістики подорожі до Киттиля.



Рейси з Києва до Лапландії / Скриншот сайту Windrose

Кіттіля – місто в провінції Лапландія, що розташоване за 130 кілометрів від резиденції Санта-Клауса. Неподалік є місто Леві, де облаштували гірськолижний курорт.