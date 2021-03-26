Для українців відкриті 104 країни – Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що нині для подорожей українців відкриті кордони 104 країн світу. За місяць перелік розширився на дев'ять держав.

В кожну з цих держав можна потрапити за умови дотримання певних правил.

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Сьогодні для громадян України відкриті 104 країни. Нагадаю, що 19 лютого на брифінгу таких країн було 95, тобто за місяць ми додали до цього списку дев'ять країн, – зазначив Кулеба.

Серед нових країн Ісландія, Чорногорія, Гаїті, Гаяна, Бангладеш та Габон.

"Умови в'їзду, безумовно, можуть включати дотримання протиепідемічних вимог", – підкреслив міністр.

Він додав, що МЗС спеціально створили сайт tripadvisor.mfa.gov.ua, щоб українці могли належним чином перевіряти всі правила в'їзду.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог.