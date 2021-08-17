Дика краса: безлюдний шотландський острів вражає краєвидами та завойовує першість

Острів Уяє очолив список найкрасивіших диких місць Великої Британії. Ця місцевість не постраждала від людської діяльності.

Шотландія часто займає переможне місце, як найкраща природна перлина Великої Британії. Цього року першість отримав шотландський безлюдний острів Уяє.

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Острів Уяє очолив список найкрасивіших диких місць

Через пандемію всі почали тяжіти до місць, де немає натовпів туристів і можна побути наодинці з природою. Зазвичай красиві місця переповнені, але існують такі локації, де не ступала нога людини. Там природа заворожує своєю цнотливістю та красою.

Однією з таких недоторканних перлин є шотландський острів Уяє у Великій Британії. Тамтешні місцини з природних арок та скелястих підйомів просто вражають. Окрім неймовірних краєвидів, тут можна знайти руїни каплиці Святого Олафа.



Неймовірний острів Уяє / Фото Daily Record

Острів Уяє зайняв перше місце, як найкраща перлина дикої природи Великої Британії. Це унікальне безлюдне місце отримало максимальну оцінку, як повідомляє Daily Record, а також по 5 зірок від Google та Tripadvisor.

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Рекомендуємо відвідати цю локацію у Великій Британії. Під час відпливу, на острів можна потрапити через пляж, який сполучає його з материковою частиною.