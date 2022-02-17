На дереві, в горах або лісі: Airbnb назвав найпопулярніші будинки у 2021 році – пейзажні фото

Нерідко туристи не зациклюються на житлі, в якому проведуть свою подорож, адже набагато важливішими є локації з неповторними пейзажами. Втім, чому б не поєднати це, й насолодитися відпочинком сповна?

Сервіс Airbnb теж так вважає. Тому опублікував рейтинг найпопулярніших будинків у 2021-му. Повірте, ви захочете пожити в одному з них!

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10 найпопулярніших будинків за версією Airbnb

До рейтингу увійшли не ті будинки, що найчастіше бронювалися, а ті, що отримали найбільшу кількість вподобайок користувачів в Інстаграм.

Вони й справді неймовірні: будинки на деревах, особняки з чудовим краєвидом у горах і з басейном у лісі.

Пропонуємо подивитися й вам:

Zion EcoCabin (Хілдейл, Юта, США)

Найпопулярнішою фотографією в профілі Airbnb у 2021 році став цей будиночок з панорамою Сіонських гір.

Raven Rock Treehouse (Флетчер, Північна Кароліна, США)

За словами господаря, ця місцина "радикальна автономна терапія". Будинок розташований на деревах поблизу Raven Rock Cabin у заповіднику дикої природи.

Crow's Nest (Монте-Ріо, Каліфорнія, США)

Готель Crow's Nest, також відомий як Вороняче гніздо, розташований високо в секвої Монте-Ріо. Звідси відкривається мальовничий пейзаж на старий ліс, атмосфера якого закохує з першого погляду.

The Kingdom A-frame (Берк, штат Вірджинія, США)

Цей мальовничий готель, в оточенні ландшафту Вермонта, побудували ще в 1968 році. Він розташований поблизу епічних велосипедних маршрутів в горах Берк та озера Віллоубі.

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Woodlands House (Сенді, Орегон, США)

Просто уявіть, як занурюєтеся у джакузі на терасі, а навколо – п'ять акрів приватного соснового лісу. Переконані, думками ви вже в цій місцині. Що ж, такі послуги пропонує незвичайний будиночок Woodlands House.

Villa Amalfi (Тулум, Мексика)

Звісно, є й ті, що надають перевагу відпочинку в більш сучасних помешканнях. Одним з таких є чудова вілла в Тулумі. Її особливість – величезний простір з вікнами, що створює відчуття життя на вулиці.

Mariner Boathouse (Белград, Сербія)

Мріяли пожити на воді? Для цього необов'язково вирушати до Венеції, можна обрати інший варіант, наприклад, човенний будинок у розкішному Белграді. Це незвичайне житло пришвартоване біля злиття річок Сава та Дунай.

Maison Lafleur (Ле Віньє, Франція)

Якщо бажаєте деякий час пожити у традиційному фермерському будинку з дерев'яним каркасом, то вам сюди. До слова, він розташований в оточенні вікових дубів, а зведений ще у 18 столітті. Втім, нещодавно була реконструкція: тепер тут є басейн із підігрівом.

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Hermosa Cabaña (Ідальго, Мексика)

Дерев'яний будиночок "подвійної висоти" оточений лісом, розташований поряд із гірськими селами Мінерал-дель-Чіко та Мінерал-дель-Монте. Ідеальне місце для відпустки в режимі офлайн.

Historic Guesthouse and Gardens (Марієтта, штат Джорджія, США)

Закриває десятку найпопулярніших будинків у 2021 році колишнє помешкання двох губернаторів Джорджії. Погодьтеся, пити ранкову філіжанку кави в такій місцині – цілковита насолода.



Тож обирайте житло, яке найбільше до вподоби, й вирушайте у мандрівку!