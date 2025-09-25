Крім того, національні парки регіону скасують плату за вхід на цілий день. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Фейсбук Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.
Читайте також Лічені години і вже в Карпатах: Укрзалізниця цими вихідними запускає додаткові потяги
Коли вхід в музеї та нацпарки Закарпаття буде вільний?
До Всесвітнього дня туризму управління туризму та курортів Закарпатської обласної державної адміністрації організовує акцію "вільні години" у деяких найпопулярніших музеях області.
Як повідомляється, до акції долучилися:
- Ужгородський замок та скансен,
- Мукачівський замок,
- Закарпатський обласний художній музей,
- Хустський краєзнавчий музей.
26 вересня з 14:00 до 17:00 відвідувачі матимуть можливість безплатно оглянути ці культурні заклади.
В Управлінні зазначили, що з нагоди Дня туризму вхід на територію нацпарків Закарпаття буде вільним упродовж дня 26 вересня.
Довідка: Всесвітній день туризму відзначається щороку 27 вересня з метою популяризації туризму та підкреслення його значного внеску у світову економіку. Цей день також покликаний сприяти зміцненню зв'язків між людьми з різних країн, розширенню культурного обміну та взаєморозуміння.
Які ще новини з нагоди Дня туризму в Україні?
Укрзалізниця запускає додаткові потяги до Карпат 27 та 28 вересня, зокрема зі Львова та Івано-Франківська до Ворохти.
Цими вихідними, у Всесвітній день туризму, мандрівникам буде легше планувати свої подорожі до та з Карпат.