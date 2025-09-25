Крім того, національні парки регіону скасують плату за вхід на цілий день. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Фейсбук Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.

Коли вхід в музеї та нацпарки Закарпаття буде вільний?

До Всесвітнього дня туризму управління туризму та курортів Закарпатської обласної державної адміністрації організовує акцію "вільні години" у деяких найпопулярніших музеях області.

Як повідомляється, до акції долучилися:

Ужгородський замок та скансен,

Мукачівський замок,

Закарпатський обласний художній музей,

Хустський краєзнавчий музей.

26 вересня з 14:00 до 17:00 відвідувачі матимуть можливість безплатно оглянути ці культурні заклади.

В Управлінні зазначили, що з нагоди Дня туризму вхід на територію нацпарків Закарпаття буде вільним упродовж дня 26 вересня.

Довідка: Всесвітній день туризму відзначається щороку 27 вересня з метою популяризації туризму та підкреслення його значного внеску у світову економіку. Цей день також покликаний сприяти зміцненню зв'язків між людьми з різних країн, розширенню культурного обміну та взаєморозуміння.

