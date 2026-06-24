Сьогодні Теребовлі 929 років: чим може здивувати одне з найдавніших міст України
Теребовля належить до найстаріших міст України та має багату історію, яка бере початок ще у княжі часи. Тут досі можна побачити пам'ятки, що нагадують про середньовічне минуле.
24 червня Теребовля відзначає День міста. Цього року одне з найдавніших міст України святкує своє 929-річчя. З нагоди свята 24 Канал зібрав цікаві факти про Теребовлю, а також кілька локацій, які варто відвідати туристам.
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Які цікаві факти ви могли не знати про місто Теребовля?
- Теребовля вперше згадується у "Повісті минулих літ" у 1097 році – саме цю дату вважають періодом заснування міста. Завдяки цьому вона є одним із найдавніших міст не лише Тернопільщини, а й України.
- За свою історію місто мало кілька назв: Теребовля, Трембовля, Требевле, Теребовль. Варіанти залежали від того, хто згадував про населений пункт – поляки, араби та інші народи.
- Існує кілька версій походження назви міста. Більшість науковців пов'язують її зі староукраїнським словом "теребити", яке означає "викорчовувати", "очищати" або "виламувати". За однією з легенд, назва може походити від історії про загибель місцевого князя та його двох синів, на могилах яких поставили три хрести – "три болі", що згодом трансформувалося у назву Триболя, Тримбовля, Трембовля.
- Теребовля також має особливість у своєму розташуванні – різниця між найвищою та найнижчою точками міста становить 90 метрів.
- За багатовікову історію місто пережило численні руйнування, яких було понад сотню разів, але щоразу Теребовлю відбудовували.
- Місто мало особливі привілеї від правителів. Зокрема, король Ян Ольбрахт звільнив Теребовлю від податків на вісім років. Такі привілеї також надавалися місту у 1518 та 1530 роках.
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Які цікаві локації варто побачити туристам у місті Теребовля?
Місто розділяє річка Гнізна на Старе та Нове місто. Саме в Новій частині, заснованій на початку 15 століття, сьогодні зосереджена більшість архітектурних пам'яток і туристичних локацій, розповідає "Україна Інкогніта". Головною окрасою Теребовлі є замок, перша згадка про який датується 14 століттям. Фортеця, розташована на високому пагорбі, свого часу була важливим оборонним пунктом і неодноразово витримувала ворожі облоги. Сьогодні її мальовничі руїни є однією з найвідоміших туристичних принад міста.
Ще однією визначною пам'яткою є оборонний кляштор кармелітів із костелом Успіння Діви Марії. Заснований у 17 столітті комплекс оточений потужними мурами та вежами, через що його часто називають невеликою фортецею.
Оборонний кляштор кармелітів із костелом Успіння Діви Марії / фото Андрія Бондаренка
За свою історію монастир неодноразово зазнавав руйнувань під час нападів татар і турків, однак зберігся до наших днів та залишається однією з найцінніших історичних споруд Теребовлі.