Концерти, екскурсії та цікаві події: як Львів святкуватиме свій день народження у 2026 році

770-річчя Львів цього року відзначатиме без масштабних гулянок, але з насиченою програмою для містян і туристів. Упродовж кількох днів у місті запланували концерти, лекції, благодійні події, тематичні екскурсії та вуличні акції.

Дивіться також Сезон сакур у Львові розпочався: де шукати дерева та як працює карта цвітіння

Як святкуватимуть день міста 2026 у Львові?

У програмі будуть спортивні марафони, ексклюзивний квіз у дворику Ратуші, публічні лекції, екскурсії та камерні концерти. Особливим музичним подарунком для львів'ян стане виступ просто неба гурту "Один в каное". Спеціально до ювілею відомий ілюстратор Сергій Майдуков створив святковий логотип міста. Його використають на сувенірній продукції до Дня міста, зокрема на каві, меді та чаї.

Також у Львові погасять спеціальну поштову марку з новою ілюстрацією, а згодом сувеніри можна буде придбати у центрах туристичної інформації. Окрім святкових подій, до Дня міста також проведуть спеціальний збір на підтримку Збройних сил України.

Дивіться також Свідок 8 століть: де у Львові можна почути один із найстаріших збережених дзвонів України

Які ще цікаві події будуть?

З посиланням на Lviv Travel, розповідаємо про інші класні події:

Ретро-кавування на Курбаса

2 травня о 14:00 вулиця Курбаса повернеться в атмосферу початку 20 століття. Біля Винотека Прага гостей частуватимуть кавою на піску з кардамоном, галицькими канапками, а також проведуть лекцію про культурне життя старого Львова. Доповнить настрій вініл-сет і живий музичний супровід. Організатори просять дотриматися дрескоду у стилі початку минулого століття.

Базар добра "Коло весни"

2 – 3 травня з 12:00 до 22:00 на вулиці Олекси Довбуша, 24 відбудеться благодійний ярмарок. Вхід – донат від 200 грн. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу притулку для тварин Домівка.

Концерт "Великодні гаївки"

3 травня о 18:00 у нижньому залі Львівського академічного театру ляльок виступить етно-гурт Етерія. У програмі будуть веснянки, гаївки та обрядові пісні у сучасному прочитанні.

Безкоштовні екскурсії у "Львіварні"

Із травня у музейному комплексі Львіварня щодня проходитимуть безкоштовні екскурсії о 12:00, 14:00, 15:30 та 17:00. Відвідувачам обіцяють інтерактивну мандрівку історією міста, мистецтвом і традиціями пивоваріння.

Які є цікаві локації у Львові?