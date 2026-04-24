Концерти, екскурсії та цікаві події: як Львів святкуватиме свій день народження у 2026 році
770-річчя Львів цього року відзначатиме без масштабних гулянок, але з насиченою програмою для містян і туристів. Упродовж кількох днів у місті запланували концерти, лекції, благодійні події, тематичні екскурсії та вуличні акції.
Наступного тижня Львів відзначатиме 770-й день народження! Через повномасштабну війну гучних святкувань у місті не проводитимуть, однак для мешканців і гостей підготували серію тематичних подій, розповідає Львівська міська рада.
Як святкуватимуть день міста 2026 у Львові?
У програмі будуть спортивні марафони, ексклюзивний квіз у дворику Ратуші, публічні лекції, екскурсії та камерні концерти. Особливим музичним подарунком для львів'ян стане виступ просто неба гурту "Один в каное". Спеціально до ювілею відомий ілюстратор Сергій Майдуков створив святковий логотип міста. Його використають на сувенірній продукції до Дня міста, зокрема на каві, меді та чаї.
Також у Львові погасять спеціальну поштову марку з новою ілюстрацією, а згодом сувеніри можна буде придбати у центрах туристичної інформації. Окрім святкових подій, до Дня міста також проведуть спеціальний збір на підтримку Збройних сил України.
Які ще цікаві події будуть?
З посиланням на Lviv Travel, розповідаємо про інші класні події:
- Ретро-кавування на Курбаса
2 травня о 14:00 вулиця Курбаса повернеться в атмосферу початку 20 століття. Біля Винотека Прага гостей частуватимуть кавою на піску з кардамоном, галицькими канапками, а також проведуть лекцію про культурне життя старого Львова. Доповнить настрій вініл-сет і живий музичний супровід. Організатори просять дотриматися дрескоду у стилі початку минулого століття.
- Базар добра "Коло весни"
2 – 3 травня з 12:00 до 22:00 на вулиці Олекси Довбуша, 24 відбудеться благодійний ярмарок. Вхід – донат від 200 грн. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу притулку для тварин Домівка.
- Концерт "Великодні гаївки"
3 травня о 18:00 у нижньому залі Львівського академічного театру ляльок виступить етно-гурт Етерія. У програмі будуть веснянки, гаївки та обрядові пісні у сучасному прочитанні.
- Безкоштовні екскурсії у "Львіварні"
Із травня у музейному комплексі Львіварня щодня проходитимуть безкоштовні екскурсії о 12:00, 14:00, 15:30 та 17:00. Відвідувачам обіцяють інтерактивну мандрівку історією міста, мистецтвом і традиціями пивоваріння.
