Де насправді народився Гаррі Поттер і чи можна це місце побачити сьогодні

Міжнародний день Гаррі Поттера щороку відзначають 2 травня. Це свято перемоги над Волдемортом, день фінальної битви за Гоґвортс. З цієї нагоди цікаво було б згадати, де народився головний герой саги Джоан Роулінг.

Усі ми знаємо, що мовиться про Годрикову долину, але це місце з книг. А чи існує така локація або її прообраз у реальному житті? З посиланням на gloryofthesnow.com розповідаємо докладніше про все це і не тільки.

Яку реальну локацію в Англії називають місцем народження Гаррі Поттера?

За романами Джоан Роулінг, Гаррі Поттер народився 31 липня 1980 року у чарівному селищі Годрикова долина, у будинку своїх батьків Лілі та Джеймса. І саме там рівно через рік напав Волдеморт – маленький Гаррі дивом вижив і залишився з легендарним шрамом у формі блискавки.

Ця Годрикова долина – звісно, вигадка, але з реальним прообразом. Саме з такою назвою населеного пункту немає на жодній реальній карті Великої Британії, а проте фанати можуть відвідати село Лавенгем у графстві Суффолк в Англії.

Чому його? Передовсім через те, що для зйомок фільму "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії" 2010 року обрали якраз це поселення із середньовічним вайбом. А далі вже фанатська та туристична інтерпретація фактично перетворила його на канон.

Відтак ключова локація у Лавенгемі – De Vere House, старий будинок у самому центрі. Саме його використали як батьківський дім Поттерів у Годриковій долині. Будинок фігурує не тільки у фільмі, а й у відеоіграх та на офіційних різдвяних листівках за поттеріаною. Ба й місцеві вже давно називають його "дім Гаррі Поттера".

Що варто знати про "поттерівський" і сучасний Лавенгем?

У The Guardian назвали Лавенгем "одним із найкрасивіших малих міст Британії", і це справедливо. Адже майже кожен будинок у центрі тут – це дерев'яний шматочок історії, причім цих шматків багато і вони дуже різноманітні.

Туристи сьогодні можуть вільно й спокійно гуляти затишними вулицями Лавенгема, але будинок Поттера сфотографувати вдасться тільки зовні – як-не-як це приватна власність. Та перейматися не варто, адже у містечку є дуже багато інших цікавинок.

Це, зокрема, понад 300 будівель XV – XVI століть. І серед них буквально виділяється церква святих Петра та Павла з 43-метровою вежею – найвища сільська церковна вежа у Британії. А ще не забудьте про "Кривобокий будинок" 1395 року, один із найбільш фотографованих у країні. І все це – у межах 15-хвилинної пішої прогулянки.

Несподівана версія: де ще міг народитися Гаррі Поттер?

До речі, сама Джоан Роулінг колись зізнавалася, де насправді народився Гаррі Поттер – щоправда, у дещо іншому сенсі. Мовиться про квартиру у Клепгем-Джанкшен (Clapham Junction) у Лондоні.

Це справжнє місце народження Гаррі Поттера, якщо називати "місцем народження" те місце, де я вперше кладу ручку на папір,

– цитує письменницю cheatsheet.com.

Що ж, для фанатів це тільки плюс: шанувальники поттеріани можуть побачити одразу два "місця народження" найвідомішого у світі чарівника – середньовічний Лавенгем та скромну вулицю у Лондоні. Утім, звісно, перша локація з її брукованими вулицями та кривобокими будинками дійсно дарує відчуття, що ви опинились не абиде, а у Годриковій долині.

Які ще цікаві факти про інші туристичні магніти Великої Британії варто знати?

Приморське містечко Вітбі в Йоркширі – колиска одного з найстрашніших романів в історії. Брем Стокер відвідав Вітбі у 1890 році, надихнувся місцевими легендами, руїнами абатства на скелях та знаменитими 199 кам'яними сходами – і всі ці деталі увійшли до його "Дракули".

Село Імбер на рівнині Солсбері існує з 967 року і навіть фігурує у "Книзі Страшного суду" 1086 року. У 1943 усіх мешканців виселили для підготовки американських солдатів до висадки у Нормандії. Відтоді село стало "привидом", і нині потрапити туди можна тільки тричі на рік – на Великдень, Різдво та у серпні.