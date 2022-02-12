Де зустріти весняне рівнодення: 10 фантастичних локацій зі всього світу

Протягом тисячоліть стародавні пам'ятники по всьому світу допомагали людям відзначати весняне рівнодення, яке свідчило про початок потепління та символізувало відродження природи.

Весняне рівнодення традиційно припадає на 20 березня. Це означає, що у вас є достатньо часу, щоб спланувати поїздку до стародавніх пам'яток, які тісно пов'язані зі святкуванням перемоги весни над зимою.

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Зібрали найцікавіші локації, які мають чим здивувати!

Ель-Кастільо, Мексика

Ель-Кастільо, Мексика / Фото Unsplash

Ель-Кастільо (Піраміда Кукулькана) – масивний шедевр цивілізації Мая, що височіє у джунглях Юкатана. Під час весняного та осіннього рівнодення, тіні сповзають краями споруди, створюючи унікальну фігуру змії, голова якої висічена у камені внизу. Вважається, що цей перформанс присвячується богу змій Кукулькану, який дарував народу хороший урожай.

Стоунхендж, Англія

Стоунхендж / Фото Unsplash

Доісторична пам'ятка закрита від туристів практично увесь рік. Так, влада Англії захищає її від пошкоджень та зношення. Потрапити всередину Стоунхенджу можна лише кілька разів на рік, зокрема у дні рівнодення та сонцестояння.

Мачу-Пікчу, Перу

Мачу-Пікчу, Перу​ / Фото Unsplash

Священний камінь Інтіуатана у Мачу-Пікчу був вирізаний інками з такою точністю, що у півдні 20 березня він зовсім не відкидає тінь.

Каньйон Чако, США

Каньйон Чако​ / Фото Unsplash

Національний історичний парк Чако-Каньйон у Нью-Мексико – це комплекс масивних споруд, датованих 850 роком, який вважається релігійним центром предків народу пуебло.

Деякі будівлі були зведені, щоб відзначити важливі астрономічні події, у тому числі й день весняного рівнодення. В цей час сонце проникає скрізь вирівняні дверні отвори у невелику нішу у стіні.

Кургани Спіро, США

Археологічний центр Спіро-Маундс – це пів гектара землі поблизу річки Арканзас, які стали релігійним центром північного каддоанського народу між 700 і 1500 роками.

Земляні кургани стали місцем, де ховали осіб із високим статусом. Під час розкопок у 1930-х роках, у цих гробницях знайшли чимало артефактів, які свідчать, що каддоанці працювали із керамікою, а також добре розумілися в астрології. Так, у день весняного рівнодення сонце підіймається прямо за Другим курганом. Видовище найкраще спостерігати з входу до головного храму.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Ангкор-Ват, Камбоджа​ / Фото Unsplash

Попри те, що у 12 столітті проєкт планувався, як індуїстське храмове місто, згодом Ангкор-Ват перетворився у центр буддизму. Зараз він вважається найбільшим у світі релігійним комплексом. На світанку сонце підіймається прямо за його 65-метровою центральною вежею.

Мнайдра, Мальта

Мнайдра, Мальта / Фото wikimedia

Мнайдра – мегалітичний храм, побудований близько у 3 600 році до нашої ери. Вранці промені сонця освічують головний вхід, розсіюючи світло усім святилищем.

Теотіуакан, Мексика

Теотіуакан, Мексика / Фото Unsplash

У Палаці Кетцалькоатля в Теотіукані, світло ранкового рівнодення відкидає тінь, яка переміщається об'єктом, зображуючи сонячні та місячні символи.

Кам'яні кола Альмендреш, Португалія

Кам'яні кола Альмендреш, Португалія / Фото wikimedia

Кам'яні кола Альмендреш складаються з більш ніж 90 гранітних валунів, які датуються 6 000 роком до нашої ери.

Пам'ятка оточена оливковими деревами, а в першій половині дня рівнодення, сонце встає вздовж осі пам'ятника, відкидаючи прямі тіні від каміння.

Базиліка Сан-Петроніо, Італія

Базиліка Сан-Петроніо​ / Фото Unsplash

Базиліка Сан-Петроніо в Болоньї – не просто один із найбільших храмів у Європі, але й сонячна обсерваторія. Підлогою готичної будівлі 14 століття проходить меридіан, розрахований астрономом Джованні Доменіко Кассіні в 1655 році. Довжина лінії меридіана становить 67,72 метра. Це найдовший меридіан у світі.

Опівдні весняного рівнодення, світло ідеально лягає на підлогу, тож саме цей день туристи обирають, щоб відвідати базиліку в Італії.