Величні фіорди без скандинавських цін: три дивовижні куточки Європи для бюджетної відпустки

Подорож до норвезьких берегів часто вимагає космічного бюджету. На щастя, на півдні та заході Європи існують дивовижні альтернативи – затишні куточки, що пропонують величні водні затоки в оточенні скель за значно приємнішими цінами та часто навіть без натовпів туристів.

До прикладу, Boka Kotorska у Чорногорії, Lim Fjord у Хорватії та Rías Baixas в Іспанії. 24 Канал розповість про них трохи докладніше.

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Чи є фіорди у Європі, але щоб не за цінами Норвегії?

Досвідчені мандрівники у соціальних мережах часто відзначають, що Норвегія давно перетворила свої фіорди на світовий бренд – але за цю казку доводиться платити чи не буквально золотом. Вечеря на двох у скромному ресторані спустошить гаманець на сотню доларів, а за ніч у готелі доведеться викласти щонайменше у півтора раза більше.

І це ми ще не згадуємо про космічні ціни на транспорт. Автор мав нагоду добиратися зі Саннефіорда, куди прилетів лоукостером за 9 євро, до Осло – так квиток на потяг коштував близько 30 євро, а відстань між цими містами приблизно така сама, як між Львовом та Івано-Франківськом.

Проте не секрет, що красиві фіорди є й в інших країнах Європи, і поїздка туди не буде настільки дорогою, як до Норвегії. При цьому європейські ріаси та затоплені каньйони візуально не поступаються північним гігантам, але пропонують бонусом тепле сонце й фантастичну кухню. Пропонуємо розглянути три такі локації.

Бока Которська у Чорногорії: дивіться відео exploretheworld4k

Чим вражає Бока Которська у Чорногорії?

Перша – це Бока Которська (Boka Kotorska), або просто Бока, у Чорногорії. Хоча геологічно це не класичний льодовиковий фіорд, а затоплений річковий каньйон, візуальний ефект тут абсолютно ідентичний. Величні вапнякові скелі масивів Орієн до 1895 метрів заввишки та Ловчен стрімко обриваються просто у глибоку синь Адріатичного моря.

Ця гігантська природна гавань у 28 кілометрів завдовжки ховає у своїх затишних куточках 5 старовинних кам'яних міст – Котор, Пераст, Рісан, Тіват та Герцег-Нові. Тут панує дивовижний мікроклімат – коли на вершинах гір ще лежить сніг, біля води вже щосили цвітуть троянди, мімози та гранати.

Мандрівники можуть орендувати каяк або поїхати на прогулянку на швидкісному катері всього за кілька десятків доларів, щоб побачити знамениті острови, як-от Госпа од Шкрпєла (Мадонна на Рифі) з бароковою церквою XVII століття. І все це – без скандинавського холоду та за цінами, які дозволять насолоджуватися життям на повну.

Лімський канал у Хорватії: дивіться відео two_weeks_of_fog

Чому Лімський канал у Хорватії називають раєм для гурманів?

Трохи північніше, на мальовничому півострові Істрія у Хорватії, між містами Ровінь та Пореч, ховається ще одне диво – Лімський канал (Lim Fjord). Ця вузька затока довжиною близько 10 – 12 кілометрів і глибиною до 33 метрів є затопленою карстовою долиною. Стрімкі зелені схили, вкриті густими лісами, створюють повну ілюзію північного пейзажу, але з приємним середземноморським теплом.

Вода тут солонувато-прісна через численні підводні джерела, що робить її ідеальним середовищем для вирощування першокласних мідій та устриць. Місцеві ресторанчики, розташовані прямо на березі, пропонують свіжі морепродукти за ціною, яка в Норвегії здалася б смішною.

Окрім гастрономічного задоволення, тут можна відвідати загадкову печеру Святого Ромуальда, де колись мешкали первісні люди. Або ж просто насолодитися тишею під час неспішної прогулянки човном.

Ріас Байшас в Іспанії: дивіться відео moscar_dron

Навіщо туристи їдуть в іспанський регіон Ріас Байшас?

Якщо ж вам хочеться справжнього атлантичного масштабу, вирушайте на північний захід Іспанії, в регіон Галісія. Місцеве узбережжя Ріас Байшас (Rías Baixas) славиться глибокими затоками-естуаріями, які утворилися внаслідок затоплення річкових долин океаном. Вони настільки схожі на норвезькі фіорди, що їх постійно порівнюють, проте галісійські схили значно м'якші та зеленіші.

Галісія, особливо Ріас Байшас, – це край дикої природи, величних маяків та білосніжних пляжів. Неймовірно красиве місце, де майже немає натовпів туристів, хіба що в розпал літа. Але головна фішка тут – це унікальне поєднання океану та виноробства.

Саме тут, на терасах, що нависають над водою, вирощують знаменитий виноград сорту Альбаріньйо. Свіже мінеральне біле вино з нотками персика та солі ідеально пасує до місцевих делікатесів – восьминогів, крабів та гігантських мідій, які вирощують на спеціальних дерев'яних плотах просто у затоках. При цьому пляшка чудового вина у місцевій таверні коштуватиме менше за 15 – 20 доларів.