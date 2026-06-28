Секретні оази Середземномор'я: 3 комфортні локації для відпустки без набридливих натовпів

Поки мільйони туристів штурмують популярні узбережжя, поціновувачі затишку обирають концепцію тихої розкоші. На щастя, вони мають чималий вибір серед унікальних європейських локацій, де можна насолодитися кришталевим морем і спокоєм без божевільного натовпу навколо.

Щонайменше, про це свідчить рейтинг організації European Best Destinations, де мандрівники зі 134 країн світу визначили найкращі приховані куточки Європи. 24 Канал розповість про докладніше про 3 із них.

Дивіться також Де влітку в Європі море найхолодніше, і чому попри це туди постійно зростає потік туристів

Хорватський Цавтат як альтернатива переповненому Дубровнику

Боротьба за кожен квадратний метр піску на пляжах Амальфі чи Санторіні вже давно перетворила літній відпочинок на випробування для нервів. Проте у 2026 році досвідчені мандрівники обирають зовсім інший шлях у рамках концепції тихої розкоші, де чисте повітря, приватність та спокій цінуються набагато дорожче за пафос і галас.

Одним із найкращих прибережних напрямків Європи у цьому сенсі є чарівне містечко Цавтат у регіоні Конавле у Хорватії. Розташований усього за кілька кілометрів від галасливого Дубровника, цей затишний куточок став справжнім відкриттям для тих, хто шукає перезавантаження. Замість тисняви на фортечних мурах тут пропонують неспішні прогулянки пальмовою набережною, де розкішні яхти мирно сусідять із дерев'яними рибальськими човнами.

Цавтат підкорює венеціанською архітектурою та культурною спадщиною. Відвідувачі можуть зазирнути до будинку видатного хорватського художника Влахо Буковаца або піднятися до мавзолею сімейства Рачич, створеного геніальним скульптором Іваном Мештровичем.

Ось який вигляд має Цават у Хорватії: дивіться відео CroatiaHiddenGems

Затишний Льяфранк на іспанському узбережжі Коста-Брава

Поки більшість туристів штурмує галасливі курорти Іспанії, крихітне селище Льяфранк на узбережжі Коста-Брава залишається ретельно збереженим секретом для обраних. Затишна бухта, оточена густими сосновими лісами, приховує мальовничу набережну з білими середземноморськими будиночками, затишними кафе та ресторанами морепродуктів, де подають свіжий денний улов.

Льяфранк приваблює мандрівників особливою автентичністю. Тут немає багатоповерхових готелів чи гучних нічних клубів, що робить локацію ідеальною для відновлення сил та сімейного відпочинку.

Мандрівники обожнюють прогулянки мальовничою стежкою Camí de Ronda, яка веде через скелясті кручі до сусідніх затишних бухт, відкриваючи неймовірні краєвиди на бірюзові води Середземного моря. Це унікальне місце, де час ніби зупинився, дозволяючи насолоджуватися кожним моментом у гармонії з природою.

Льяфранк в Іспанії вражає автентичністю: дивіться відео ShmuewCity

Егейський притулок для душі на автентичному острові Патмос

Для тих, хто прагне повної втечі від реальності, ідеальним вибором стане грецький острів Патмос, який часто називають "Єрусалимом Егейського моря". Відомий він величними пам'ятками ЮНЕСКО – монастирем Святого Іоанна Богослова та Печерою Апокаліпсису.

Водночас острів пропонує неймовірний пляжний відпочинок без натовпу. Тут немає аеропорту, тому дістатися сюди можна лише поромом, що природно відсіює випадкових туристів та любителів швидкого селфі.

Патмос зачаровує білими віллами, тихими бухтами та автентичними тавернами, де подають найсвіжішу рибу. А ще й здатними вразити краєвидами над мальовничою затокою Грікос.

Острів Патмос у Греції природно відсіює випадкових туристів: дивіться відео ILIOPOULOStravel

Де ще в Європі шукати затишний відпочинок?

Для тих, хто шукає бюджетніші, але не менш затишні альтернативи популярним курортам, цікавим може стати албанське селище Борш із просторим 7-кілометровим гальковим пляжем. Можна звернути увагу також на південну частину Чорногорії – округ Ульцинь, де розташований 13-кілометровий Великий Пляж з м'яким вулканічним піском.

Також любителям первісної природи та спокою варто придивитися до болгарського селища Синеморець, де дикі пляжі межують із заповідною зоною. Якщо ж ви прагнете повністю втекти від літньої спеки та стандартного пляжного конвеєра, ідеальним вибором можуть стати Азорські острови в Португалії, які часто називають "Гаваями Європи".