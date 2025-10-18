Кемпер або іншими словами будинок на колесах – це автомобіль або причіп для подорожей, який має житловий простір з базовими зручностями: спальними місцями, кухнею, а іноді й санвузлом. Про те, якими країнами Європи найзручніше подорожувати таким транспортом, розповіла @vini_vanlife, інформує 24 Канал.

На скільки країни Європи зручні для подорожей кемпером?

Австрія – 6/10

Шість балів мандрівниця дала Австрії за неймовірну природу і красу довкола, але кемпером тут не дуже зручно.

Такої кількості заборонених знаків для кемперів я ще в житті не бачила. Про слово "безкоштовно" забудьте – на великих кемперах ви тут будете ночувати лише за гроші,

– розповіла українка.

Норвегія – 8/10

У Норвегії заборон для кемперів менше. У цій країні можна безкоштовно ночувати хоч під льодовиками, хоч на фіорді. Два бали мандрівниця забрала за те, що у Норвегії дуже мало пунктів зливу і набору води, а ціни на кемпер-парках дуже високі.

Бельгія та Нідерланди – 4/10

У цих країнах нема безкоштовних місць для зупинок. Природа не вражає, є лише красива архітектура. Загалом у Бельгію та Нідерланди не варто їхати кемпером.

Іспанія – 10/10

Іспанія – це рай для власників будиночків на колесах. Зупинятися можна безкоштовно будь-де, є пральні, на кожному кроці – пункти зливу води. Мандрівниця радить їхати зимою, коли погода тепла, але не спекотна, а туристів мало.

Португалія – 11/10

У Португалії усі ті самі плюси, що і в Іспанії, але на додаток дуже привітні люди, океан і круті муніципальні парки, де все безкоштовне – навіть електрика.

Що треба знати про подорожі кемпером?

До подорожі кемпером потрібно добре підготуватися. Видання Camperguru радить заздалегідь вивчити маршрут – дізнатися про заправки, місця для зливу і набору води. Також дуже важливо звикнути до керування кемпером і перед мандрівкою навчитися гальмувати, проходити повороти, паркуватися тощо.

Під час мандрівки кемпером потрібно бути гнучким, адже іноді все може піти не за планом і доведеться будувати новий маршрут і виходити з ситуації. Не сподівайтеся, що все буде тільки так, як ви очікували. Але в цьому й переваги подорожей кемпером – вихід з зони комфорту, нові враження, непередбачуваність.

Також важливо розуміти, що приватний простір у кемпері обмежений, тож якщо ви подорожуєте з кимось, то завжди будете разом.