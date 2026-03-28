У цих країнах Європи найчистіші пляжі: одна з них лежить на березі Чорного моря

Поки одні туристи полюють за дешевими авіаквитками, інші звертають увагу на те, що чекає їх після прильоту – на чистоту моря і пляжів. Щороку екологічні організації перевіряють якість води та безпеку пляжів, формуючи рейтинги, в яких лідери іноді зовсім неочевидні. Ба більше, серед країн Європи із найчистішими пляжами опиняються не лише середземноморські курорти.

Так, одна з країн з найчистішою водою у морі, розташована зовсім поруч з Україною – на узбережжі Чорного моря – і її просто обожнюють сім'ї з дітьми. Про це повідомляє Euronews.

Де у Європі є найчистіші пляжі?

У звіті Європейського агентства з охорони навколишнього середовища на першому місці серед країн Європи з найчистішими пляжами і водою в морі опинився Кіпр. Тут на всіх пляжах вода абсолютно безпечна для купання.

А от друге місце у рейтингу може здивувати, адже його посіла країна, яка омивається Чорним, а не Середземним морем. Мовиться про улюблену серед українських туристів Болгарію. Серед усіх пляжів країни тут аж 97,9% мають ідеальну якість води.

Третє місце у рейтингу в Греції – вона відстає від Болгарії менше, ніж на 1%.

Пляж в Айя-Напі на Кіпрі / Фото Depositphotos

До речі, у рейтингу, складеному Tripadvisor на основі відгуків користувачів, дані інші. Тут у десятку найкращих пляжів світу потрапили європейські:

Елафонісі та лагуна Балос на грецькому острові Крит;

Прая-да-Фалезія у Португалії;

Ла Пелоса на італійському острові Сардинія.

Крім того, існує міжнародна екологічна нагорода "Блакитний прапор", яку присвоюють пляжам, що відповідають високим стандартам. Експерти визначають рівень доступності до пляжу, інфраструктури, безпеки та чистоти. Так от, найбільше пляжів, які відзначені цією нагородою, є в Іспанії – аж 642.

Пляж Елафонісі на Криті / Фото Brian Simmons

А де є найбрудніший пляж у світі?

Важко повірити, та найбрудніший пляж світу розташований у місці, яке всі асоціюють з райськими безкраїми пляжами та дивовижною природою, – на Гаваях. Пляж Каміло на Великому острові навіть називають "Пластиковим пляжем". Деяке сміття, яке лежить на цьому узбережжі, було вироблене ще у минулому столітті.

Причиною скупчення величезної кількості пластику на Каміло є його наближеність до Великої тихоокеанської сміттєвої плями. Океанічні течії щороку виносять на берег 15 – 20 тонн пластику, який потрапив в океан з усього світу.

Місцева влада та активісти намагаються боротися з цією проблемою, однак сміття продовжує прибивати на берег.