Європа – це не лише Куршевель і Сент-Моріц: 4 гірськолижні курорти без захмарних цін

Катання на лижах у Європі здебільшого асоціюється з розвагою не для бюджетних туристів. Більшість гірськолижних курортів регіону відомі на весь світ як одні з найдорожчих місць для відпочинку. Та правда в тому, що не всі зимові курорти Європи розраховані лише на багатіїв.

Туристичний путівник Lonely Planet розповів про гірськолижні курорти Європи, де туристи не витратять всі свої заощадження. Про більшість із них мандрівники навіть не чули, адже в усіх на слуху французький Куршевель і швейцарський Сент-Моріц, куди туристи прилітають на власних гелікоптерах.

Де покататися на лижах у Європі не за всі гроші світу?

Сестрієре, Італія. Курорт розташований у регіоні П'ємонт, неподалік від кордону з Францією. Він пропонує чудове співвідношення ціни та якості. Особливо експерти відзначають місцеву кухню – страви у ресторанах на схилах дуже смачні і доступні у ціні. Лижна зона входить до складу величезного міжнародного гірськолижного масиву Via Lattea, який має близько 400 кілометрів гірськолижних трас.



Курорт Сестрієре в Італії / Фото Giuseppe Bono

Гран-Турмале, Франція. Це найбільший гірськолижний курорт у французьких Піренеях, який відомий своєю доступністю. Денний скіпас тут обійдеться від 53 євро на дорослого. Гран-Турмале чудово підходить для сімей з дітьми, адже тут є багато розваг: ігрові майданчики, обсерваторія, екскурсії на снігоходах тощо.

Вогель, Словенія. Гірськолижний курорт розташований безпосередньо на території Триглавського національного парку. Різноманітність трас робить Вогель доступним і для початківців, і для досвідчених лижників. Ба більше, на дитячі схили у зону для початківців навіть не треба купувати скіпас – достатньо квитка на разовий проїзд канатною дорогою.



Канатна дорога у Вогелі / Фото Emil Deanovič

Орель, Франція. Село Орель називають "потайним входом" до найбільшої у світі гірськолижної зони – Трьох Долин. За допомогою швидкісної гондоли можна дістатися з Ореля до станції Валь-Торанс приблизно за 15 хвилин. Експерти радять обирати саме Орель, адже проживання тут значно дешевше, аніж на курортах біля найвищих і найкрасивіших спусків.

Ясна, Словаччина. Цей гірськолижний курорт є найбільшим у всій Центральній Європі. Він пропонує 50 кілометрів трас, 18 витягів та високотехнологічну канатну дорогу, яка швидко доставляє лижників на найвищу вершину. Для любителів адреналіну на курорті є багато фрістайл-зон.

Курорт Ясна у Словаччині / Фото Mateusz

Насправді зимовий відпочинок не обов'язково повинен коштувати цілий статок. Є курорти, які пропонують цілком доступні ціни.