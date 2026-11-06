Європа – це не лише Куршевель і Сент-Моріц: 4 гірськолижні курорти без захмарних цін

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Туристичний путівник Lonely Planet розповів про гірськолижні курорти Європи, де туристи не витратять всі свої заощадження. Про більшість із них мандрівники навіть не чули, адже в усіх на слуху французький Куршевель і швейцарський Сент-Моріц, куди туристи прилітають на власних гелікоптерах.

Де покататися на лижах у Європі не за всі гроші світу?

Сестрієре, Італія. Курорт розташований у регіоні П'ємонт, неподалік від кордону з Францією. Він пропонує чудове співвідношення ціни та якості. Особливо експерти відзначають місцеву кухню – страви у ресторанах на схилах дуже смачні і доступні у ціні. Лижна зона входить до складу величезного міжнародного гірськолижного масиву Via Lattea, який має близько 400 кілометрів гірськолижних трас.

Курорт Сестрієре в Італії / Фото Giuseppe Bono

Гран-Турмале, Франція. Це найбільший гірськолижний курорт у французьких Піренеях, який відомий своєю доступністю. Денний скіпас тут обійдеться від 53 євро на дорослого. Гран-Турмале чудово підходить для сімей з дітьми, адже тут є багато розваг: ігрові майданчики, обсерваторія, екскурсії на снігоходах тощо.

Вогель, Словенія. Гірськолижний курорт розташований безпосередньо на території Триглавського національного парку. Різноманітність трас робить Вогель доступним і для початківців, і для досвідчених лижників. Ба більше, на дитячі схили у зону для початківців навіть не треба купувати скіпас – достатньо квитка на разовий проїзд канатною дорогою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Канатна дорога у Вогелі / Фото Emil Deanovič

Орель, Франція. Село Орель називають "потайним входом" до найбільшої у світі гірськолижної зони – Трьох Долин. За допомогою швидкісної гондоли можна дістатися з Ореля до станції Валь-Торанс приблизно за 15 хвилин. Експерти радять обирати саме Орель, адже проживання тут значно дешевше, аніж на курортах біля найвищих і найкрасивіших спусків.

Ясна, Словаччина. Цей гірськолижний курорт є найбільшим у всій Центральній Європі. Він пропонує 50 кілометрів трас, 18 витягів та високотехнологічну канатну дорогу, яка швидко доставляє лижників на найвищу вершину. Для любителів адреналіну на курорті є багато фрістайл-зон.

Курорт Ясна у Словаччині / Фото Mateusz

Насправді зимовий відпочинок не обов'язково повинен коштувати цілий статок. Є курорти, які пропонують цілком доступні ціни.