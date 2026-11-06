Европа – это не только Куршевель и Сент-Мориц: 4 горнолыжных курорта без заоблачных цен

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Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал о горнолыжных курортах Европы, где туристы не потратят все свои сбережения. О большинстве из них путешественники даже не слышали, ведь на слуху у всех французский Куршевель и швейцарский Сент-Мориц, куда туристы прилетают на собственных вертолетах.

Где покататься на лыжах в Европе, не потратив все деньги мира?

Сестриере, Италия. Курорт расположен в регионе Пьемонт, недалеко от границы с Францией. Он предлагает отличное соотношение цены и качества. Особенно эксперты отмечают местную кухню – блюда в ресторанах на склонах очень вкусные и доступные по цене. Лыжная зона входит в состав огромного международного горнолыжного массива Via Lattea, протяженность которого составляет около 400 километров горнолыжных трасс.

Курорт Сестриере в Италии / Фото Giuseppe Bono

Гран-Турмале, Франция. Это крупнейший горнолыжный курорт во французских Пиренеях, известный своей доступностью. Дневной ски-пасс здесь обойдется от 53 евро на взрослого. Гран-Турмале прекрасно подходит для семей с детьми, ведь здесь много развлечений: игровые площадки, обсерватория, экскурсии на снегоходах и т. д.

Вогель, Словения. Горнолыжный курорт расположен непосредственно на территории Триглавского национального парка. Разнообразие трасс делает Вогель доступным как для начинающих, так и для опытных лыжников. Более того, для катания на детских склонах в зоне для начинающих даже не нужно покупать ски-пасс – достаточно билета на разовый проезд по канатной дороге.

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Канатная дорога в Вогеле / Фото Emil Deanovič

Орель, Франция. Деревню Орель называют "тайным входом" в крупнейшую в мире горнолыжную зону – Три Долины. С помощью скоростной гондолы можно добраться из Ореля до станции Валь-Торанс примерно за 15 минут. Эксперты советуют выбирать именно Орель, ведь проживание здесь значительно дешевле, чем на курортах у самых высоких и красивых склонов.

Ясна, Словакия. Этот горнолыжный курорт является крупнейшим во всей Центральной Европе. Он предлагает 50 километров трасс, 18 подъемников и высокотехнологичную канатную дорогу, которая быстро доставляет лыжников на самую высокую вершину. Для любителей адреналина на курорте есть много фристайл-зон.

Курорт Ясна в Словакии / Фото Mateusz

На самом деле зимний отдых не обязательно должен стоить целое состояние. Есть курорты, которые предлагают вполне доступные цены.