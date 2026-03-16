Куди треба їхати вже, щоб помилуватися ніжними крокусами

Щовесни крокуси перетворюють високогірні луки на одну з найкрасивіших локацій України. Це короткий, але дуже видовищний період, коли можна побачити тисячі квітів на тлі ще засніжених вершин і відчути справжній прихід весни. Маємо гарну новину – у горах вже зацвіли ці весняні квіти.

Гірські полонини в Україні поступово вкриваються ніжним фіолетовим килимом. Хоч пік цвітіння крокусів ще не настав, та на багатьох локаціях вони вже з'явилися. Українці у соцмережі Threads діляться фотографіями і розкривають місця, де вже можна милуватися крокусами.

Читайте також Це селище на Львівщині було газовою столицею першої половини ХХ століття: що тут подивитися

Де в Україні вже зацвіли крокуси?

Ми проаналізували дописи українців і сформували список з локацій, де вже точно можна побачити крокуси:

гора Кукул,

полонина Закукул,

гора Кострича,

полонина Кринта,

полонина Ліснів,

дендропарк "Березинка".

У горах вже цвітуть перші крокуси / Фото dima_ubik

До речі, найперше крокуси зацвіли у дендропарку "Березинка" біля Мукачева. Тут ці весняні квіти з'явилися ще на початку березня. Як пише "Карпатіум", дендропарк працює з 8 ранку по 17:00 у будні, і з 9 ранку по 13:00 на вихідних. Вхід безкоштовний.

Зверніть увагу! Крокуси мають ще іншу назву – шафран Гейфеля. Ці квіти є одними з найперших, які з'являються весною. Ростуть вони у Карпатах і охороняються законом. Цвітіння триває недовго, а тому всі поспішають його побачити. Зазвичай квіти з'являються з кінця березня і цвітуть до середини квітня, а на високогір'ї можуть зберігатися аж до початку травня.

Цікаво Тут точно не буде Третьої світової: куди поїхати у відпустку в 2026 році

Куди ще поїхати в Україні весною?

Весна – це чудовий час для подорожей Україною. Погода не спекотна, як влітку, а туристів на популярних локаціях небагато, адже ще не розпочався сезон відпусток і літніх канікул. Раніше ми розповідали про 4 цікаві напрямки, які ідеально підійдуть для короткої мандрівки на вихідні, щоб вирватися з рутини і трішки перезавантажитися.

Один з них – Закарпаття, а саме озеро Синевир, природа довкола якого оживає навесні. Дорогою варто заїхати у реабілітаційний центр бурого ведмедя та колоритні місцеві заклади. На Великдень можна спланувати поїздку до атмосферного Львова, щоб завітати на святкування у Шевченківський гай.