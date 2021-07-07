Гламурний кемпінг в Україні: 9 найкращих глемпінгів для відпочинку на природі

Туристам здається, що поняття "намет" та "комфортний відпочинок" зовсім несумісні. Проте, відносно нещодавно з'явився новий формат відпочинку орієнтований на тих, хто хоче побути ближче до природи, але з комфортом рівня готелю – глемпінг, який ще називають "гламурним кемпінгом".

Від ночівлі в наметі глемпінг відрізняє комфорт: м'які повноцінні ліжка, облаштовані ванні кімнати, туалети й кухня. А ще він не має шкодити природі, тому глемпи – це шатра або сфери, що легко монтуються та для зведення яких не потрібно робити капітальні втручання в навколишнє середовище.

Читайте також Рафтинг в Україні: 5 місць, куди слід поїхати на сплав по річці у липні

Місця в Україні, де можна орендувати глемпінг

Глемпінг "Mandrа"

Софіївська 3, село Ліпляве, Черкаська область; Лиманська 10, Затока, Одеська область

У Каневі можна зупинитися лише у двомісних наметах, а в Затоці глемпи облаштовані для трьох людей.

Тут пропонують глемпи із ліжками, санвузлами, Wi-Fi, обігрівачами, холодильниками, розетками, ковдрами, мангалами та посудом, а також із зонами для розпалювання багаття.

Крім того, сюди можна їхати із домашніми улюбленцями.

Глемпінг "Шатро"

Джерельна 78,село Уляники, Київська область

Тут є намети, розраховані на 2 – 4 осіб. У них облаштували ліжка та меблі, душ зі вбиральнею, кондиціонер, мінікухню з необхідним посудом для приготування їжі, терасу та зону барбекю.

Також їжу можна замовити, а ще придбати продукти місцевих виробників.

Глемпінг в "ШишкiNN"

Сновська 10, село Снов'янка, Чернігівська область

На території заміського готелю "ШишкiNN" є декілька глемпінгів посеред лісу.

Намети двоповерхові і обладнані ліжками, дерев'яними меблями, диванами, кондиціонерами, ванними кімнатами, простирадлами з підігрівом для прохолодних вечорів.

Щодо їжі, то її можна замовити в ресторані.

Surf Club & Beach Hotel

Макарова 10, Бердянськ, Запорізька область

Двомісні глемпінги можна орендувати й на півночі Азовського моря, а саме на Бердянській косі.

Тут є сферичні намети з ліжками, вішалками для одягу, кондиціонерами, фенами та рушниками. Їхня особливість – панорамні вікна.

Відвідувачі можуть замовити їжу, а для деяких номерів передбачений сніданок.

Глемпінг "Едельвейс"

селище Орявчик, Львівська область

Глемпи розташовані на висоті 900 метрів поблизу парку "Сколівські бескиди". Тут пропонують два варіанти для відпочинку: геодезичні куполи та тіпі.

У тримісних куполах передбачені ліжка, електрика, клімат-система, Wi-Fi, мінікухня з холодильником, плитою і мікрохвильовою піччю, санвузол та камін.

В тіпі немає санвузлів, але є вогнище для обігріву чи приготування їжі, меблі, ліжка та електрика. Поїсти можна в ресторані.

Цікаво Біля Бакоти облаштують цивілізований відпочинок: візуалізація

Екоглемпінг "Sfera 365"

Парк “Олександрія”, Біла Церква, Київська область

Гостям пропонують прозорий сферичний двомісний намет. У кемпінгу є сауна, приладдя для приготування барбекю і тераса. Їжу можна замовити.

Також є безкоштовна оренда велосипедів, сезонний відкритий басейн і сад.

Екоглемпінг "Долина Хюгге"

Морська 18, Чорноморське, Одеська область

Тут пропонують відпочинок в дерев'яних будинках та наметах поблизу моря, які облаштовані всім необхідним: надувні ліжка, тканинні шафи, туалет, душ, фен, сушарки для білизни, кондиціонери, холодильники та Wi-Fi. Як і у всіх попередніх – можна замовити їжу.

Цікаво, що шатра із тканини з терасою мають вихід до відкритого басейну.

Glamp Camp

село Глібівка, Вишгородський район, Київська область

Екоготель із 13 тентів розташований на закритій території “Event Park”.

Намети облаштували на березі Київського моря посеред хвойного лісу. В глемпах є меблі, ліжка, електрообігрівачі, душові та вбиральні. В економваріантах проживання туалет та душ спільні.

Глемпінг "ZatiШье"

село Хмільна, Макарівський район, Київська область

Комплекс розташований поблизу березового гаю і соснового бору, де є 3 озера.

Глемпи обладнані санвузлами та душовими, холодильниками, ліжками та вентиляцією. На території можна орендувати альтанку з мангалом, порибалити на озері.

Нагадаємо, раніше в Україні створили проєкт оренди будинків для відпочинку на природі "Уліс". Їх особливість в тому, що не буде газонів, парканів та ландшафтних дизайнів – лише природа навколо. Перша локація розташується у маленькому селі неподалік Києва.