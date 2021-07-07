Гламурний кемпінг в Україні: 9 найкращих глемпінгів для відпочинку на природі
Джерело:БЖ
Туристам здається, що поняття "намет" та "комфортний відпочинок" зовсім несумісні. Проте, відносно нещодавно з'явився новий формат відпочинку орієнтований на тих, хто хоче побути ближче до природи, але з комфортом рівня готелю – глемпінг, який ще називають "гламурним кемпінгом".
Від ночівлі в наметі глемпінг відрізняє комфорт: м'які повноцінні ліжка, облаштовані ванні кімнати, туалети й кухня. А ще він не має шкодити природі, тому глемпи – це шатра або сфери, що легко монтуються та для зведення яких не потрібно робити капітальні втручання в навколишнє середовище.
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Місця в Україні, де можна орендувати глемпінг
Глемпінг "Mandrа"Де: Софіївська 3, село Ліпляве, Черкаська область; Лиманська 10, Затока, Одеська область
У Каневі можна зупинитися лише у двомісних наметах, а в Затоці глемпи облаштовані для трьох людей.
Тут пропонують глемпи із ліжками, санвузлами, Wi-Fi, обігрівачами, холодильниками, розетками, ковдрами, мангалами та посудом, а також із зонами для розпалювання багаття.
Крім того, сюди можна їхати із домашніми улюбленцями.
Глемпінг "Шатро"Де: Джерельна 78, село Уляники, Київська область
Тут є намети, розраховані на 2 – 4 осіб. У них облаштували ліжка та меблі, душ зі вбиральнею, кондиціонер, мінікухню з необхідним посудом для приготування їжі, терасу та зону барбекю.
Також їжу можна замовити, а ще придбати продукти місцевих виробників.
Глемпінг в "ШишкiNN"Де: Сновська 10, село Снов'янка, Чернігівська область
На території заміського готелю "ШишкiNN" є декілька глемпінгів посеред лісу.
Намети двоповерхові і обладнані ліжками, дерев'яними меблями, диванами, кондиціонерами, ванними кімнатами, простирадлами з підігрівом для прохолодних вечорів.
Щодо їжі, то її можна замовити в ресторані.
Surf Club & Beach HotelДе: Макарова 10, Бердянськ, Запорізька область
Двомісні глемпінги можна орендувати й на півночі Азовського моря, а саме на Бердянській косі.
Тут є сферичні намети з ліжками, вішалками для одягу, кондиціонерами, фенами та рушниками. Їхня особливість – панорамні вікна.
Відвідувачі можуть замовити їжу, а для деяких номерів передбачений сніданок.
Глемпінг "Едельвейс"Де: селище Орявчик, Львівська область
Глемпи розташовані на висоті 900 метрів поблизу парку "Сколівські бескиди". Тут пропонують два варіанти для відпочинку: геодезичні куполи та тіпі.
У тримісних куполах передбачені ліжка, електрика, клімат-система, Wi-Fi, мінікухня з холодильником, плитою і мікрохвильовою піччю, санвузол та камін.
В тіпі немає санвузлів, але є вогнище для обігріву чи приготування їжі, меблі, ліжка та електрика. Поїсти можна в ресторані.
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Екоглемпінг "Sfera 365"Де: Парк “Олександрія”, Біла Церква, Київська область
Гостям пропонують прозорий сферичний двомісний намет. У кемпінгу є сауна, приладдя для приготування барбекю і тераса. Їжу можна замовити.
Також є безкоштовна оренда велосипедів, сезонний відкритий басейн і сад.
Екоглемпінг "Долина Хюгге"Де: Морська 18, Чорноморське, Одеська область
Тут пропонують відпочинок в дерев'яних будинках та наметах поблизу моря, які облаштовані всім необхідним: надувні ліжка, тканинні шафи, туалет, душ, фен, сушарки для білизни, кондиціонери, холодильники та Wi-Fi. Як і у всіх попередніх – можна замовити їжу.
Цікаво, що шатра із тканини з терасою мають вихід до відкритого басейну.
Glamp CampДе: село Глібівка, Вишгородський район, Київська область
Екоготель із 13 тентів розташований на закритій території “Event Park”.
Намети облаштували на березі Київського моря посеред хвойного лісу. В глемпах є меблі, ліжка, електрообігрівачі, душові та вбиральні. В економваріантах проживання туалет та душ спільні.
Глемпінг "ZatiШье"Де: село Хмільна, Макарівський район, Київська область
Комплекс розташований поблизу березового гаю і соснового бору, де є 3 озера.
Глемпи обладнані санвузлами та душовими, холодильниками, ліжками та вентиляцією. На території можна орендувати альтанку з мангалом, порибалити на озері.
Нагадаємо, раніше в Україні створили проєкт оренди будинків для відпочинку на природі "Уліс". Їх особливість в тому, що не буде газонів, парканів та ландшафтних дизайнів – лише природа навколо. Перша локація розташується у маленькому селі неподалік Києва.