Море за копійки: 3 найдешевші курорти Європи для пляжного відпочинку

Ціни на пляжний відпочинок у Європі щороку сильно зростають, а от його якісь іноді погіршується. Деякі популярні напрямки настільки переповнені туристами, що на пляжі важко знайти місце, щоб розстелити рушник. Для тих, хто не хоче переплачувати за відпустку, розповідаємо про 3 найдешевші курорти Європи, які, до того ж, приємно здивують.

Експерти Time Out склали підбірку бюджетних курортів Європи, де можна чудово відпочити і при цьому не витратити цілу купу грошей.

Читайте також Парижем і Римом нікого не здивуєш: 5 небанальних столиць Європи, які варто побачити

Куди бюджетно поїхати на море в Європі?

Дуррес, Албанія

Адріатичне узбережжя Дурреса, можливо, не таке мальовниче, як у південній частині Албанії, яку омиває Іонічне море, але зате тут туристів приємно здивують ціни. Коли говорять про бюджетну Албанію, то мають на увазі саме Дуррес, адже у популярному Ксамілі ціни зовсім небюджетні. Ще однією перевагою відпочинку у другому за величиною місті Албанії є можливість поєднати пляжний відпочинок з дослідженням бурхливої історії країни.

Іракліон, Греція

Грецький острів Крит на перший погляд не назвеш бюджетним курортом, однак, якщо постаратися, то у місті Іракліон можна знайти доступні варіанти для відпочинку. Тут туристам точно не буде нудно чи недостатньо красиво – у місті є красиві золоті пляжі та стародавня архітектура. Пляж Амудара навіть відзначений престижною нагородою "Блакитний прапор", яка видається лише найчистішим пляжам.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали, де у Європі є найчистіші пляжі. З'ясувалося, що найбільше пляжів, які відзначені нагородою "Блакитний прапор", є в Іспанії – аж 642. Водночас на першому місті у рейтинуг країн з найчистішими водами є Кіпр.

Як пише Travel Off Path, ніч у розкішному 5-зірковому готелі в Іракліоні коштує в середньому 99 доларів за ніч. Вулична їжа обійдеться у 5 доларів, а кава – 3,5 долара. Усі пляжі у місті безкоштовні.

Неум, Боснія і Герцеговина

Неум – це єдине місто Боснії і Герцеговини, яке має вихід до моря, а тому це вже чимала причина, щоб його відвідати. Це місто буквально розділяє Хорватію через що його прозвали "Неумським коридором". За даними у Вікіпедії, пряма довжина берегової лінії країни становить всього 9 кілометрів.

Море тут спокійне і пропонує ідеальний відпочинок – затока Неум-Клек захищена від відкритих морських вітрів хорватським півостровом Пелєшаць та власним півостровом Клек. Туристів на пляжі не так багато, як у популярних курортах Хорватії, тож це справжній тихий оазис.

Кава тут обійдеться всього у 2 долари, ніч у готелі – 70 доларів, а хороший обід на двох – 30 доларів.

Де ще можна недорого відпочити?