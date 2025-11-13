Куди поїхати, щоб посеред гір покататись на гойдалці з краєвидами на 360 градусів

Це унікальне місце для активного відпочинку у Карпатах. Воно привертає туристів справжньою дикою красою, панорамними видами та відчуттям простору.

Мовиться про полонину Залім біля села Татарів. І 24 Канал із посиланням на polonyna_zalim розповість про неї докладніше.

Дивіться також Ось 5 найкрасивіших місць у Карпатах, які варто відвідати восени

Перехоплює подих, і не тільки від краси: чому варто відвідати полонину Залім?

Полонина Залім розташована у самому серці Горган у Карпатах. А поблизу – такі відомі серед любителів гірського туризму села як Микуличин та Татарів, а також знамените Яремче.

Тут розкинулося особливе гірське пасовище, куди спеціально приїздять люди, щоб відпочити на карпатській природі, а разом із тим і покататися на особливій гойдалці. Річ у тім, що на ній перехоплює дух і від адреналіну, і від краєвидів.

Адже видовище з гойдалки – це карпатська панорама на 360 градусів. Краєвиди відкриваються на вершини Хом'як, Синяк та Запрутські хребти, вишукано красиві, особливо в осінніх кольорах.

Як зазначає портал iftourism, полонина Залім – це високогірна галявина на висоті 975 метрів над рівнем моря посеред смерекового лісу та гір. І десятки відгуків мандрівників вказують – туди таки варто потрапити.

Згадана карпатська гойдалка справді одна з найяскравіших у регіоні. Та це далеко не єдина принада локації – полонина також відома старезною 300-річною смерекою Валах, яка стала місцевим символом сили та довговічності.

Особливий атракціон на полонині Залім біля Татарова: дивіться відео polonyna_zalim

А ще з полонини ведуть різноманітні екомаршрути до водоспадів, як-от Нарінецький та легендарний Женецький Гук, та карпатських підвісних мостів, прогулянки по яких викликають особливий адреналін. Коротко кажучи, тут безліч інстаграмних магнітів, де кожен може зробити ефектне фото.

Разом із тим полонина Залім ще не насичена масовим туризмом, навіть у сезон. Та це навіть плюс для тих, хто шукає тиші, неспішного відпочинку та можливості побути наодинці з природою.

Дістатися туди найзручніше від Яремча чи Татарова. Це легко зробити самостійно, а можна й з організованою екскурсією, які пропонують численні туристичні агенції Прикарпаття.

Які ще красиві туристичні місця у Карпатах варто відвідати кожному?