Забудьте про Ібіцу та Марбелью: де в Іспанії ховається справжній карибський рай

Поки більшість туристів обирає переповнені курорти, досвідчені мандрівники відкривають для себе нові локації. Так, в Іспанії є куточок, який пропонує неймовірну бірюзову воду, затишні бухти та середньовічні містечка без зайвого галасу.

З офіційним початком літа чимало людей прагнуть вирватися на відпочинок під тепле сонце, навіть попри те, що температура в деяких регіонах Європи б'є рекорди. Як повідомляє Mirror, звички туристів помітно змінюються: багато відпочивальників відвертаються від переповнених південноєвропейських курортів на користь прихованих перлин.

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Чому мандрівникам радять забути про Ібіцу?

Один із популярних акаунтів у TikTok активно закликає мандрівників змінити звичні маршрути та відмовитися від поїздок на Ібіцу чи до Марбельї. Автори відеоролика демонструють приголомшливе прибережне місто на тлі мальовничого пляжу з кришталево чистою водою, яка виглядає так, ніби її перенесли прямо з Карибського басейну.

Для тих, хто захоче відпочити від пляжного релаксу, цей регіон пропонує середньовічні міста та замки, а також прибережні пішохідні стежки з неймовірними краєвидами.

Коста-Брава – один із найкрасивіших напрямків в Іспанії з кришталево чистою водою, прихованими пляжами, чарівними середньовічними селами, мальовничими прибережними прогулянками та приголомшливими краєвидами на Середземне море,

– зазначає автор відео в описі.

Замість Ібіци варто обрати Коста-Брава: дивіться відео

Блогер переконаний, що ця локація здатна подарувати незабутні емоції кожному гостю, тому наполегливо радить внести її до планів на майбутню подорож.

Якщо ви плануєте відпустку в Іспанії, додайте Коста-Браву до свого списку бажань,

– додає він у підписі до публікації.

Які курорти Коста-Брава варто обрати для відпочинку?

Завдяки великій протяжності узбережжя, мандрівники мають величезний вибір місць для зупинки відповідно до своїх планів. Якщо вам до душі затишне селище з кам'янистими бухтами та незайманою водою, ідеальним вибором стане Калелья-де-Палафружель (Calella de Palafrugell).

Ще одне дивовижне місце – Тосса-де-Мар (Tossa de Mar), відоме своїм чудово збереженим середньовічним старим містом, оточеним фортечною стіною, що височіє прямо над золотистим пляжем.

Тим часом Кадакес (Cadaqués) пропонує більш богемну атмосферу, адже колись він був притулком для видатного художника-сюрреаліста Сальвадора Далі.

Для тих, хто шукає більш динамічного та галасливого відпочинку, чудово підійде Льорет-де-Мар (Lloret de Mar) – жвавий центр нічного життя, аквапарків та пакетних турів.



Калелья-де-Палафружель – затишне селище з кам'янистими бухтами / Фото pexels

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Коли найкраще планувати подорож на узбережжя?

Якщо ви вирішили обрати цей напрямок для своєї наступної відпустки, то так звані "перехідні" місяці – травень, червень та вересень – загалом вважаються ідеальним часом для поїздки. У цей період вода вже тепла та комфортна для купання, а наплив туристів значно менший.

Натомість літні місяці, липень та серпень, є найгарячішим сезоном, який приваблює величезні натовпи та спричиняє затори на дорогах. Зимовий період, що триває з листопада по березень, приносить із собою холодну погоду, через що багато прибережних ресторанів та готелів зачиняють свої двері аж до весни.

Зверніть увагу! Коста-Брава, що в перекладі означає "Дикий берег", – це скеляста та вражаюча ділянка узбережжя в Каталонії, на північному сході Іспанії. Вона простягається від міста Бланес аж до французького кордону та славиться своїми драматичними скелями, затишними бухтами та тісним зв'язком із Сальвадором Далі.

Де шукати найкращі альтернативи переповненим іспанським курортам?

Шукаючи спокійного відпочинку без натовпів, мандрівники дедалі частіше відмовляються від розкручених напрямків на користь затишних куточків. Чудовим прикладом є мальовниче містечко Тосса-де-Мар, розташоване неподалік від Барселони. Тут можна знайти дивовижну бухту Кала Пола з кришталево чистою водою та скелями, яка за своєю красою не поступається знаменитій Майорці.

Для тих, хто прагне повністю змінити звичні маршрути та уникнути переповнених пляжів Ібіци чи Бенідорма, стануть у пригоді поради колишнього мешканця країни. Він рекомендує звернути увагу на зеленіший та спокійніший регіон Коста-Бланка, зокрема на Аліканте, Хавеа та Алтеа. Крім того, зорієнтуватися у виборі безпечного та комфортного узбережжя допоможе рейтинг найкращих іспанських пляжів із "Блакитним прапором", де зібрані унікальні локації від диких скелястих арок у Галісії до спокійних сімейних бухт на Менорці та Лансароте.