Коли ще немає натовпів: найкращі країни для подорожей у травні та червні

Травень і червень – одні з найвдаліших періодів для подорожей. У багатьох країнах уже встановлюється стабільно тепла й сонячна погода, але ще немає пікового напливу туристів і високих сезонних цін. Саме тому ці місяці ідеально підходять для тих, хто хоче поєднати комфортну температуру, меншу кількість людей і вигідніші пропозиції.

Куди поїхати у травні?

Серед найкращих варіантів – це карибський регіон, де температура в травні сягає близько 30 градусів – ідеальний час для прогулянок колоніальними містами та відпочинку на пляжах до початку сезону дощів. Ще один популярний напрямок Домініканська Республіка, де повітря прогрівається до 30 градусів, розповідає The Times.

Тут поєднуються комфортна спека, тепле море та менш людні курорти. Любителям активного відпочинку й атмосфери островів варто звернути увагу на Барбадос. У травні тут також близько 31 градусів, а крім пляжів, доступні водні види спорту та яскраве нічне життя.

Для тих, хто віддає перевагу мегаполісам, підійде Сінгапур – сучасне місто з температурою близько 32 градусів, де поєднуються хмарочоси, гастрономія та зелень. Також гарним вибором стане Єгипет, де приблизно 32 градуси і сприятливі умови для екскурсій до історичних пам'яток і відпочинку на Червоному морі до настання екстремальної спеки.

Куди їхати у червні?

У червні чудовим варіантом стає Італія. Тут близько 28 градусів – комфортна температура для дослідження міст, узбережжя та виноробних регіонів без виснажливої спеки. Не менш популярна Греція, де температура до 30 градусів, суха погода та ідеальні умови для відпочинку на островах і купання в морі.

Стабільне тепло пропонує Іспанія: близько 30 градусів на материку та трохи прохолодніше на Канарських островах, що робить напрямок універсальним для різних форматів відпочинку. У червні Барселона найкраще підходить для тих, хто хоче поєднати огляд визначних пам'яток і міський відпочинок: тут комфортна погода без сильної спеки, тож зручно гуляти біля Саграда Фамілія, Парк Гуель та вздовж Ла-Рамбли, розповідає Zicasso.

Балеарські острови (зокрема Майорка і Менорка) ідеальні для пляжного відпочинку та активних розваг у теплому морі. Коста-Дорада чудово підходить для сімей із дітьми завдяки безпечним пляжам і спокійній атмосфері. Галичина гарний варіант для тих, хто хоче уникнути натовпів і побачити більш автентичну Іспанію. А Севілья стане найкращим вибором для пар і молодят завдяки романтичній атмосфері, вузьким вуличкам і вечірнім прогулянкам уздовж річки Гвадалквівір.

Для тих, хто шукає щось більш екзотичне, підійде Бразилія. У червні тут близько 25 градусів – м'яка й комфортна погода без надмірної вологості, ідеальна для знайомства з культурою та природою.

