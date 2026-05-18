Куди втекти зі Львова на вихідні: топ 3 локації, що вражають історією та природними пейзажами

На Львівщині є чимало локацій, які часто залишаються поза основними туристичними маршрутами, хоча мають унікальну історію, природу та атмосферу. Наприклад, давня фортеця Тустань, оглядовий майданчик у Рибнику з панорамами Карпат, а також курортна Східниця.

Мандрівник Вадим Грінько на платформі тредс поділився добіркою локацій біля Львова, які, на його думку, заслуговують на значно більшу увагу туристів. У нашій статті ми розповімо корисну інформацію про деякі з них.

Які локації біля Львова варті уваги туристів?

Тустань

Це унікальна пам'ятка природи, архітектури та археології національного значення, розташована поблизу села Урич у Львівській області, розповідає "Україна Інкогніта". На цьому скельному комплексі у 9 – 13 століттях існувало дерев'яне місто-фортеця, яке виконувало оборонні та господарські функції. Фортеця була зведена на трьох групах скель і неодноразово руйнувалася під час пожеж, однак щоразу відбудовувалася.

Тустань / фото klio.eterna

За даними науковців, вона пережила щонайменше п'ять будівельних періодів, під час яких змінювалися її розміри, висота та конструкція. Особливістю Тустані є понад 4000 зафіксованих у скелях пазів і врубів, які дозволяють науковцям з високою точністю реконструювати вигляд дерев'яної забудови. Завдяки цим знахідкам вдалося відтворити, що висота оборонних стін могла сягати 13 – 15 метрів, а загальна висота забудови близько 25 метрів.

Археологічні дослідження також засвідчили, що територія фортеці з часом змінилася: сучасна поверхня стала нижчою на 2 – 3 метри через накопичення культурного шару. Поблизу воріт було виявлено залишки сторожових і господарських споруд, зокрема вогнище та напівземлянку. З 1984 року Тустань має статус комплексної пам'ятки природи, а з 1994 року функціонує як Державний історико-культурний заповідник.

Нещодавно у Тустані завершили розширення оглядових майданчиків на території скельного комплексу. Тепер відвідувачам відкрили доступ до нових об'єктів, серед яких цистерна для зберігання води та інтер'єр печери зі слідами давніх інструментів. Оновлені майданчики дозволяють краще бачити структуру фортеці та розуміти її забудову.

Оглядовий майданчик у Рибнику

Оглядовий майданчик у селі Рибник Східницької громади розташований серед мальовничих гірських пейзажів і відкриває панорамні краєвиди на каньйони та вершини навколишніх гір, розповідають у Cхідницькій Територіальній громаді. З цього місця також добре видно найдовший підвісний міст Львівської області через річку Стрий.

Оглядовий майданчик у Рибнику / фото Східницької Територіальної громади

Локація стала популярною серед туристів як місце для відпочинку на природі, спокійних прогулянок, медитації та споглядання гірських ландшафтів. Завдяки відкритому простору та краєвидам вона приваблює відвідувачів, які шукають тишу й відновлення. Майданчик вважають одним із помітних туристичних об'єктів Східницької громади, який дає змогу поєднати відпочинок із близькістю до природи та гірського середовища.

Східниця

Це курорт національного значення у Львівській області, розташований неподалік Трускавця, який відомий як один із популярних напрямків для відпочинку та оздоровлення в Карпатах, розповідає "Карпатіум". Перші письмові згадки про селище датуються 14 століттям, коли воно входило до складу Галицько-Волинського князівства, а офіційний статус бальнеологічного курорту Східниця отримала у 1976 році.

Східниця / фото "Карпатіум"

Сьогодні тут діє розвинена інфраструктура з готелями, бюветами, лікувальними закладами, тренажерними та конференц-залами, а також зонами відпочинку, що забезпечує комфортні умови для туристів.

Обов'язково читайте нашу першу частину, де ми також розповідали, що цікавого можна побачити туристу біля Львова та які локації варто додати до маршруту подорожі. У продовженні добірки мандрівник Вадим Грінько пропонує звернути увагу на ще кілька атмосферних місць Львівщини, які часто залишаються поза увагою туристів, але мають унікальну історію та краєвиди.

Серед них: село Підкамінь із Домініканським монастирем і скелею Чортів камінь, один із найстаріших замків регіону Олеський замок, а також Золочів із його історичним замком і старовинною архітектурою.