Йдеться про храм Різдва Пресвятої Богородиці – одну з найдавніших сакральних пам’яток міста, пише Zaxid.net. Церкву збудували у XVIII столітті коштом шляхтича Іллі Комарницького, а у XIX столітті її розписав відомий художник Кирило Устиянович.

Сьогодні храм відомий не лише архітектурою, але й реліквіями, бо тут зберігається чудотворна ікона Самбірської Богоматері та мощі святого Валентина – покровителя закоханих.

Де похований святий Валентин?

Святий Валентин похований у Римі, проте його мощі зберігаються в багатьох храмах світу, включаючи Україну. Фрагмент черепа та кілька кісток святого привезли до Самбора у 1759 році. Автентичність реліквії свого часу підтверджував документ із Ватикану, однак у радянський період він був втрачений. Мощі зберігаються у скляному саркофазі.



Мощі святого Валентина у церкві Різдва Богородиці / Фото LB.ua

На сайті LB. ua йдеться, що саме завдяки чудотворній іконі, яка замироточила 300 років тому і прославилася численними дивами, храм Різдва Богородиці отримав мощі святого Валентина. На той час церква стала паломницьким місцем.



Церква у Самборі з мощами святого Валентина / Фото з Вікіпедії

Щороку напередодні 14 лютого до Самбора приїжджають паломники, аби вшанувати святого. Колись реліквію урочисто обносили навколо храму у День святого Валентина та на Стрітення.

Святий Валентин вважається покровителем Перемисько-Самбірської єпархії. За поясненням духовенства, саме тому до Самбора свого часу передали частину його мощей. У храмі вони перебувають вже понад 260 років. Інша частина мощей зберігається в Італії, Ірландії, Мальті, Австрії, Польщі та Франції.

Єпископ Валентин з Терні таємно вінчав солдатів з їхніми коханими, яким забороняли одружуватися. У 1699 році святого Валентина вже почали вважати чудотворцем і цілителем від різних хвороб.

