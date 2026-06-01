Де на Землі є місто, над яким сонце майже не заходить кілька місяців поспіль

Коли ви ступаєте на землю цього міста, перше, що вас вражає – навіть не холод, а кришталево чисте повітря та незвична тиша. Але є кілька місяців поспіль у році, коли тут діє справжня магія.

Ніч у тім, що у цей час сонце тут майже не ховається за горизонтом. Мовиться про Тромсе у Норвегії, і 24 Канал розповість про нього докладніше.

Тромсе – місто, де час розчиняється у золоті північного сонця

Місто Тромсе у Норвегії розташоване на 69 градусі північної широти в Арктиці. Це компактний мегаполіс серед дикої природи, де сучасна інфраструктура межує з первозданними фіордами.

Тромсе любить туристів і має для них розгалужену мережу ресторанів, готелів, нічних клубів та культурних локацій. Та водночас і достатньо компактне, щоб центр можна було перетнути пішки за лічені хвилини.

Проте все це антураж – адже справжня магія починається наприкінці травня, і саме по неї часто їдуть люди. Річ у тім, що у період з 20 травня по 22 липня, якщо ми говоримо про 2026 рік, сонце у Тромсе просто відмовляється заходити за горизонт.

Зірка завмирає у небі у нескінченній "золотій годині". І це дійсно надзвичайний час – розмитих кордонів між "сьогодні" та "завтра", коли небо палає вогняними відтінками помаранчевого та рожевого, а гори навколо купаються у м'якому сяйві тижнями.

Кажуть, саме це нескінченне світло дарує туристам специфічну "арктичну енергію". Мовиться про певний стан ейфорії, коли мозок забуває про потребу у сні через пригнічення мелатоніну.

Проте місцева реальність має свої нюанси. Крикливі арктичні чайки не знають "тихої години" і стають особливо галасливими о 4 ранку. Тож якісна маска для сну та вушні затички є критично важливими для кожного тутешнього гостя.

Чим ще зайнятися та що побачити у Тромсе?

У 2026 році Тромсе носить гордий титул Європейської молодіжної столиці, що робить літній сезон ще драйвовішим. До прикладу, 20 червня тисячі бігунів з усього світу зберуться на Midnight Sun Marathon, щоб пробігти дистанцію під променями нічного сонця.

А 17 – 18 липня Телеграфна бухта (Telegrafbukta) вибухне роком, ароматом морепродуктів та фестивальним драйвом на Bukta Open Air Festival. До слова, саме у Тромсе розташований найпівнічніший у світі університет (UiT), що також додає місту динаміки. А там ще й ховається дуже красивий ботанічний сад, куди запрошують на uit.no.

Для тих, хто шукає панорамних краєвидів, обов’язковим є підйом на канатній дорозі Fjellheisen, яка працює до опівночі. Альтернатива для активних – сходи Шерпа (Sherpatrappa), де 1200 кам'яних сходинок. Підйом на вершину о 23 годині дозволить серед золотого сяйва зустріти "північну північ" на висоті 420 метрів.

Якщо ж хтось захоче повністю втекти від диктатури годинника, то може вирушити до селища Соммерой (Sommarøy), як радять на visittromso.no – "зони, вільної від часу". Тут навіть діти у цілковитій безпеці граються на білосніжних пляжах о 2 годині ночі, а дорослі пірнають у бірюзову, хоч і крижану воду.

Так, арктичне літо у кожен свій момент – це ідеальний час для пригоди. А Тромсе, мабуть, є ідеальним місцем для нього.