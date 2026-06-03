Яка країна офіційно має найбільше пірамід у світі, і це не Єгипет

Більшість мандрівників асоціюють величні піраміди тільки з долиною Нілу та Гізою у Єгипті. Проте справжній рекордсмен ховається у тіні свого відомого сусіда.

Ця африканська держава зберігає сотні унікальних гостроверхих споруд, які досі залишаються маловідомими для широкого загалу. Мовиться про Судан, і 24 Канал розповість про це докладніше.

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Мало хто знає, але Судан б'є Єгипет за кількістю пірамід – і ось як це сталося

Справжній парадокс археології в тому, що світовим лідером за кількістю пірамід є не Єгипет, а його південний сусід – Судан. Як свідчать офіційні дані авторитетного статистичного ресурсу World Population Review, станом на 2026 рік у цій країні є 255 стародавніх пірамід, тоді як на єгипетських теренах виявлено лише 118.

Ця разюча різниця демонструє, що поки мільйони мандрівників штурмують околиці Каїра, справжній скарб стародавнього світу ховається у суданських пустелях, практично без натовпів туристів та спалахів фотокамер. Але хто і навіщо побудував там сотні пірамід?

Ці унікальні споруди зведені правителями стародавнього царства Куш, яке процвітало на берегах Нілу приблизно з 1070 року до нашої ери до 350 року нашої ери. Структурно ці будівлі зовсім інші, ніж єгипетські. Для початку, нубійські піраміди набагато крутіші (подекуди кут нахилу досягає 70 градусів) та вужчі, а ще вони побудовані зі східчастого каменю, на відміну від гладких поверхонь ширших єгипетських.

Висота суданських споруд зазвичай коливається від 6 до 30 метрів, тобто вони менші за єгипетських гігантів, але – значно витонченіші. Вони зосереджені на 5 головних майданчиках, але найбільша концентрація цих дивовижних пам'яток – у давньому місті Мерое, яке колись було, власне, столицею царства Куш.

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Лише у цьому некрополі зосереджено близько 200 пірамід, там знайшли свій вічний спокій 41 кушитський король та королева. Першим правителем, який зажадав бути похованим у такий спосіб, став цар Піє, що у 770 році до нашої ери успішно завоював Єгипет і заснував знамениту 25 династію, відому в історії як династія "чорних фараонів".

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На жаль, багато суданських пірамід дійшли до сучасності без своїх верхівок – через варварські дії європейських шукачів пригод. У 1830-х роках узагалі сталося жахливе – італійський мисливець за скарбами Джузеппе Ферліні підірвав динамітом близько 40 пірамід у пошуках золота та срібла кушитських цариць.

Ба й сьогодні ці унікальні споруди, визнані ЮНЕСКО об'єктами Світової спадщини, перебувають під серйозною загрозою через складну геополітичну ситуацію. Тривала громадянська війна у Судані, а також кліматичні зміни та мародерство практично унеможливлюють масштабні реставраційні роботи та розвиток міжнародного туризму.

Більшість аеропортів Судану закриті, а єдиним цивільним хабом для міжнародних рейсів, який все ще працює, залишається Порт-Судан. Це щонайменше робить подорож до цієї країни екстремальним викликом.

Більшість країн Заходу наполегливо рекомендують утриматися від поїздок до Судану. Ті небагато мандрівників, які все-таки наважуються, їдуть через спеціалізованих операторів, обов'язково отримують необхідні дозволи та мають готівку у доларах – банкомати у країні регулярно порожні.

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Тож на сьогодні Судан – не просто складний напрямок, а радше локація, де найбільша у світі колекція пірамід стоїть у пустельній тиші й чекає кращих часів. Коли вони настануть – це буде одне з найпотужніших археологічних і туристичних відкриттів планети.

Які ще цікавинки варто знати про регіон Судану та Єгипту?

Судан і Єгипет мають глибоку спільну історію, яка відбита у їхній монументальній архітектурі. Водночас класичні єгипетські пам'ятки не втрачають своєї популярності.

Зокрема, вже буквально неможливо за відвідування цієї країни не запланувати екскурсію у Великий єгипетський музей біля піраміди Хуфу, будівництво якого тривало понад 20 років. Музей містить близько 100 тисяч артефактів.

Окрім величних гробниць, цей регіон приховує безліч інших дивовижних секретів. Наприклад, є маловідомі факти про Єгипет, які точно здивують навіть досвідчених мандрівників, показуючи країну з абсолютно нового боку.