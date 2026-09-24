Як повідомляє Національний природний парк "Верховинський", білі гриби особливо любив Іван Франко. Письменник добре знався на грибах і збирав їх у лісах Бойківщини та Гуцульщини. Найбільше йому смакували саме "правдиві" білі гриби. Про захоплення грибами згадував син Тарас Франко: за його словами, батько ходив до лісу босоніж, із кошелем у руці, а іноді брав із собою ціпок.

Де у Карпатах найчастіше ростуть білі гриби?

Як раніше для 24 Каналу повідомляв міколог Остап Богославець, найбільше білих грибів в Україні росте саме у Карпатах. Другим регіоном за їхньою кількістю він називає Полісся. Для тих, хто вирушає за грибами саме у Карпати, важливо враховувати тип лісу.

Прикарпатський грибник Ростислав Полівчак раніше розповідав для Суспільного, що шукати білі гриби варто насамперед у смерекових та смереково-букових лісах. Найчастіше вони трапляються на висоті приблизно від 900 до 1400 метрів над рівнем моря. Восени також варто звертати увагу на менш очевидні ділянки.

На яких ділянках лісу варто шукати білі гриби?

Під час осінньої прогулянки не варто просто йти лісовою стежкою, сподіваючись випадково помітити гриб. Білий гриб може ховатися під мохом або опалим листям, тому потрібно уважно оглядати землю. Передусім варто перевіряти місця під деревами, особливо біля дубів та беріз. Варто також заглядати під шар опалого листя і в мох.

Ще одне місце, яке не варто оминати, – це береги струмків. Гриби полюбляють вологий ґрунт, тому такі ділянки можуть бути перспективними для пошуку. Є й ще одна важлива особливість: якщо вдалося знайти один білий гриб, не поспішайте залишати це місце: вони часто ростуть групами, тому неподалік може бути ще кілька.

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Коли починається сезон білих грибів у Карпатах?

Сезон білих грибів у Карпатах стартує приблизно в середині липня, після чого вони з'являються хвилями, які тривають близько двох тижнів. Зазвичай сезон продовжується до середини жовтня, а якщо осінь тепла, гриби можна знаходити навіть до листопада.

При цьому варто враховувати погоду та умови в конкретному лісі. Під час тривалої спеки, гриби краще ростуть на північних схилах, де зберігається більше вологи та є мох. В інших умовах перспективними можуть бути проріджені ділянки лісу, освітлені галявини та окраїни полонин.

Вирушаючи в гори, грибник також варто подбати про безпеку: взяти аптечку, користуватися навігацією, яка працює без мобільного зв'язку, та не ходити лісом поодинці. А знайдені грибні місця можна позначати на карті, щоб повернутися до них під час наступних походів.