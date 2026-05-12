Не Амальфі і не Капрі: де насправді відпочивають влітку італійці
- Італійці влітку часто віддають перевагу менш відомим місцям, таким як Арджентаріо, Іскія, Прочида, Понца та Тропеа, замість популярних туристичних напрямків.
- Ці місця пропонують спокійніший відпочинок з мальовничими краєвидами, термальними джерелами та відсутністю великого туристичного натовпу.
Літо в Італії у багатьох асоціюється з мальовничим Амальфі чи відомим островом Капрі. Однак ці популярні курорти масово заповнюють туристи, а італійці обирають зовсім інші місця для відпочинку – менш людні й спокійніші.
Жителька Риму Лаура Іцковіц розповіла Travel + Leisure куди саме їдуть італійці влітку, щоб насолодитися відпочинком без натовпів людей. Серед локацій – маловідомі місця, які рідко потрапляють у класичні туристичні маршрути.
Читайте також Замість Мілана і Рима: 5 найкрасивіших міст Італії, які варто побачити у 2026 році
Куди італійці їздвять відпочивати влітку?
Арджентаріо
Тоскана у туристів асоціюється з виноградником та пагорбами, але її узбережжя залишається поза увагою.
Одним з таких місць є Арджентаріо, в якому розташовані два головні курортні містечка – Порто-Ерколе та Порто-Санто-Стефано. Тут спокійна атмосфера, без великого туристичного ажіотажу.
Іскія
Попри популярність острова Капрі, багато італійців для власного відпочинку обирають саме Іскію. Острів відомий красивою зеленою природою, термальними джерелами й поєднанням бездоганних краєвидів.
Прочида
Ще менш туристичним напрямком у Неаполітанській затоці залишається Прочида. Острів люблять жителі Неаполя, які приїжджають сюди за вулканічними пляжами.
Пастельні будинки тут нагадують Амальфітанське узбережжя. Втім, Продича залишається простою і невимушеною – без розкішних готелів і туристичного лоску.
Понца
Невеликий острів біля узбережжя Лаціо став улюбленим напрямком для римлян. Тут красиві кольорові будинки, затишні бухти й прозора морська вода. Проте більшість пляжів кам’янисті, тому місцеві засмагають просто на скелях.
Тропеа
На півдні Італії, у Калібрії, розташоване приморське місто Тропеа. Італійці тут проводять увесь день на пляжі, а ввечері збираються на вечірні прогулянки, аперитиви та джелато.
Одним із найвідоміших місць для проживання тут вважають бутик-готель у колишньому монастирі з краєвидом на море та місто.
Куди поїхати в Італії у травні?
Мандрівники кажуть, що Неаполь є одним з наймальовничіших та найцікавіших міст Середземномор'я, пише In Journal. Місто має чудову архітектуру, смачну кухню та цікаву культуру. Та окрім пляжів, тут можна ще й приємно провести час за прогулянкою.
Любителі музеїв та галерей можуть відвідати Національний археологічний музей, який зберігає деякі з найцінніших артефактів стародавнього світу. Галерея Умберто I містить твори мистецтва майстрів епохи Відродження, а Музей сучасного мистецтва Доннареджіна ознайомить із сучасним мистецтвом Неаполя.
Куди поїхати на медовий місяць в Італії?
Італія є популярним напрямком для медового місяця молодого подружжя. А все завдяки своїм романтичним локаціям. Закоханим варто навідатися у Венецію чи на Амальфійське узбережжя.
Крім того, дуже мальовничими є італійські озера. Одним з найулюбленіших місць багатьох закоханих є озеро Комо. Озеро Маджоре відоме своїми садами та островом Пескаторі, а от озеро Орта доволі спокійне, але не менш романтичне.
Часті питання
Які маловідомі місця в Італії відвідують італійці для літнього відпочинку?
Італійці вибирають маловідомі місця, такі як Арджентаріо в Тоскані, Іскія, Прочида, Понца та Тропеа. Ці місця пропонують спокійний відпочинок без натовпів туристів.
Чому італійці віддають перевагу Іскії над Капрі для відпочинку?
Іскія приваблює італійців своїми красивими зеленими краєвидами, термальними джерелами та бездоганними природними пейзажами, що робить його більш привабливим для тих, хто шукає спокійний відпочинок.
Чим примітний острів Прочида у Неаполітанській затоці?
Прочида відомий своїми вулканічними пляжами та пастельними будинками, що нагадують Амальфітанське узбережжя, але зберігає простоту й невимушеність без розкішних готелів і туристичного лоску.