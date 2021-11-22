Розбираємося, де провести зимову відпустку, щоб відпочити, зекономити та не зіпсувати враження від туристичної країни. Бонус – досвід бувалих мандрівників, які діляться практичними лайфхаками.

До теми Куди поїхати, щоб відчути силу природи: список локацій з "характером"

Туреччина: масове закриття готелів

Популярними напрямками залишаються турецькі міста Аланія і Кемер / Фото unsplash

У звязку із завершенням літнього сезону, у Туреччині почалося масове закриття готелів. Цей фактор знижує вартість туру – одна людина зможе з'їздити на відпочинок, витративши від 150 євро.

"Після 23 листопада в Анталії залишаються відкритими лише 10% готелів. Більшість з них – це ті, які обслуговують гостей протягом усього року. Зараз їхати в Туреччину – найвигідніше, можна вдвох відпочити за 300 євро в 5-зірковому готелі all inclusive", – переконують в українських турагенціях

Як міста відвідати

Популярними залишаються і турецькі міста Аланія і Кемер. Туроператори зазначають, що зараз ці напрямки дешевші на 30 – 40% у порівнянні із вереснем.

Після 22 листопада тиждень відпочинку у цих містах обійдеться у:

готель 3 зірки – 9 000 гривень за двох;

готель 4 зірки – 10 500 гривень за двох;

готель 5 зірок – 11 200 гривень за двох.

Ще одна перевага – шопінг

Президент Асоціації інвесторів у туризмі Хусейн Айдоган зазначив, що після закриття готелів, 80 відсотків працівників туризму залишаться без роботи аж до 1 травня. Саме тому місцеві підприємці, які торгують шкіряними і хутряними виробами знижують ціни до 50%.

На багатьох речах немає цінників. Ти показуєш річ, яка сподобалася, а продавець каже, скільки вона коштує. А потім приходить керівник магазину і з ним потрібно торгуватися. Нам скинули 80% від початкової ціни.

– діляться українці, які нещодавно відпочивали у Кемері.

Для екскурсій варто обирати інший час

Взимку в Туреччині доведеться самостійно планувати поїздки до місцевих пам'яток / Фото unsplash

Брак туристів унеможливлює набір великих груп на екскурсії. Відтак доведеться самостійно планувати поїздки, щоб подивитися на місцеві пам'ятки. Крім того, в цей час у Туреччині можуть проходити дощі, тож від моря доведеться відмовитися. Ситуацію може врятувати готель, в якому є басейни із підігрівом.

Новий Рік у Туреччині

Українці вже почали активно бронювати путівки в Туреччину на новорічні свята. Зустріти Новий рік у Стамбулі і провести там 7 днів у тризірковому готелі зі сніданками коштуватиме щонайменше 20 тисяч гривень. Злітати у Каппадокію обійдеться в середньому у 15 тисяч гривень.

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Єгипет: відпочинок, якій зріс у ціні

Зараз спостерігається солд-аут навіть серед найдорожчих варіантів / Фото unsplash

Хороші готелі Єгипту за останні 3 роки суттєво зросли у ціні. У зв'язку із нововведеннями, номери у готелях 5 зірок не можуть коштувати менше ніж 40 доларів за ніч з одного гостя, а у 4-зірковому – менше ніж 28 доларів.

Для довідки. З 1 листопада 2021 року у місцевих готелях набув чинності ліміт мінімальних цін на розміщення. Таку умову прийняли у Міністерстві туризму Єгипту, щоб підвищити якість сервісу в готелях.

Туроператори зазначають, що зараз спостерігається солд-аут навіть серед найдорожчих варіантів. Туристи почали масово з'їжджатися до Єгипту із другої половини жовтня. Вже тоді готелі були заповнені на 90%.

Коли очікувати зниження ажіотажу

Зменшення кількості туристів і реальне зниження ціни очікують після 6 – 7 січня. Тоді, прогнозують оператори, вартість путівки впаде приблизно на 30%. А після 10 – 11 січня ціни стануть ще нижчими. Така ситуація протримається до кінця лютого.

Лютий – ідеальний час, щоб відвідати у Єгипті місцеві визначні пам'ятки / Фото unsplash

Водночас слід врахувати, що цей період – не найкращий для пляжного відпочинку. Температура у Хургаді може опускатися навіть до 16 градусів. Проте лютий – ідеальний час, щоб відвідати у Єгипті місцеві визначні пам'ятки.

Хургада чи Шарм-ель-Шейх

Хургаду обожнюють туристи з дітьми. Там добре розвинена інфраструктура, є пологий вхід у море. У листопаді там дме вітер, але поки що він не завадить купатися.

Шарм-ель-Шейх ідеально підійде для туристів, які летять з великою компанією. Там також сподобається поціновувачам ледачого пляжного відпочинку.