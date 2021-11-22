Разбираемся, где провести зимний отпуск, чтобы действительно отдохнуть, сэкономить и не испортить впечатление от туристической страны. Бонус – опыт путешественников, которые делятся практическими лайфхаками.

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Турция: массовое закрытие отелей



Популярными направлениями остаются турецкие города Алания и Кемер / Фото unsplash

В связи с завершением летнего сезона, в Турции началось массовое закрытие отелей. Этот фактор снижает стоимость тура – ​​один человек сможет съездить на отдых, потратив от 150 евро.

"После 23 ноября в Анталии остаются открытыми только 10% отелей. Большинство из них – это те, которые обслуживают гостей в течение всего года. Сейчас ехать в Турцию – выгоднее всего, можно вдвоем отдохнуть за 300 евро в 5-звездной гостинице all inclusive", – убеждают в украинских турагентствах

Какие города посетить

Популярными остаются и турецкие города Алания и Кемер. Туроператоры отмечают, что сейчас эти направления дешевле на 30 – 40% по сравнению с сентябрем.

После 22 ноября, неделя отдыха в этих городах обойдется в:

отель 3 звезды – 9 000 гривен за двоих;

отель 4 звезды – 10 500 гривен за двоих;

отель 5 звезд – 11 200 гривен за двоих.

Еще одно преимущество – шоппинг

Президент Ассоциации инвесторов по туризму Хусейн Айдоган отметил, что после закрытия гостиниц, 80 процентов работников туризма останутся без работы вплоть до 1 мая. Именно поэтому местные предприниматели, торгующие кожаными и меховыми изделиями, снижают цены до 50%.

На многих вещах нет ценников. Ты показываешь понравившуюся вещь, а продавец говорит, сколько она стоит. А потом приходит руководитель магазина и с ним нужно торговаться. Нам скинули 80% от начальной цены.

– делятся украинцы, недавно отдыхавшие в Кемере.

Для экскурсий следует выбирать другое время



Зимой в Турции придется самостоятельно планировать поездки к местным достопримечательностям / Фото unsplash

Нехватка туристов делает невозможным набор больших групп на экскурсии. Следовательно, придется самостоятельно планировать поездки, чтобы посмотреть на местные достопримечательности. Кроме того, в это время в Турции могут проходить дожди, так что от моря придется отказаться. Ситуацию может спасти отель, где есть бассейны с подогревом.

Новый Год в Турции

Украинцы уже начали активно бронировать путевки в Турцию на новогодние праздники. Встретить Новый год в Стамбуле и провести там 7 дней в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется не менее 20 тысяч гривен. Взлетать в Каппадокию обойдется в среднем в 15 тысяч гривен.

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Египет: отдых, который вырос в цене



Сейчас наблюдается солд-аут даже среди самых дорогих вариантов / Фото unsplash

Хорошие отели Египта за последние три года существенно выросли в цене. В связи с нововведениями, номера в отелях 5 звезд не могут стоить менее 40 долларов за ночь с одного гостя, а в 4-звездном – менее 28 долларов.

Для справки. С 1 ноября 2021 года в местных гостиницах вступил в силу лимит минимальных цен на размещение. Такое условие было принято в Министерстве туризма Египта, чтобы повысить качество сервиса в гостиницах.

Туроператоры отмечают, что сейчас наблюдается солд-аут даже среди самых дорогих вариантов. Туристы начали массово съезжаться в Египет со второй половины октября. Уже тогда гостиницы были заполнены на 90%.

Когда ожидать снижения ажиотажа

Уменьшение количества туристов и снижения цены ожидают после 6 – 7 января. Тогда, прогнозируют операторы, стоимость путевки упадет примерно на 30%. А после 10 – 11 января цены станут еще меньше. Такая ситуация продлится до конца февраля.

Февраль – идеальное время, чтобы посетить в Египте местные достопримечательности / Фото unsplash

В то же время следует учесть, что этот период не самый лучший для пляжного отдыха. Температура в Хургаде может опускаться до 16 градусов. Однако февраль – идеальное время, чтобы посетить в Египте местные достопримечательности.

Хургада или Шарм-эль-Шейх

Хургаду обожают туристы с детьми. Там хорошо развита инфраструктура, есть пологий вход в море. В ноябре там дует ветер, но пока он не помешает купаться.

Шарм-эль-Шейх идеально подойдет для туристов, летящих с большой компанией. Там также понравится ценителям ленивого пляжного отдыха.