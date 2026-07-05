Піщані пляжі та прозора вода: українка показала ідеальне озеро для відпочинку біля Праги

Якщо ви проживаєте у столиці Чехії і вам хочеться втекти від міської спеки, але немає часу на далеку подорож, варто звернути увагу на одне озеро, що розташоване лише за 20 кілометрів від Праги.

Українська блогерка Czech Lifehackerka поділилася враженнями від локації Lhota та розповіла, скільки коштує відпочинок і чим тут можна зайнятися.

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Де можна відпочити біля Праги?

Озеро Lhota розташоване приблизно за 30 хвилин їзди автомобілем від чеської столиці. На території є парковка, а дістатися громадським транспортом також можливо, дорога займає близько півтори години з пересадкою. Відпочивальників тут чекають піщані пляжі, сосновий ліс і дуже чиста прозора вода, яку підтримують завдяки сучасним технологіям очищення.

Локація для відпочинку біля Праги: дивитись відео

Вхідний квиток для дорослих коштує 120 чеських крон. Для студентів діяла пільгова ціна 50 крон. Після 16:00 вхід для всіх також становив 50 крон. На території облаштовані дитячі майданчики, працюють кафе та інші заклади харчування, а також доступні різноманітні спортивні розваги.

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Блогерка разом із компанією орендувала сапборд, година катання на якому коштувала 250 крон. Також вони скористалися камерою схову для речей, що обійшлася у додаткові 100 крон.

Адреса розташування озера: дивитись на картах

У розпал літньої спеки варто дбати про власне самопочуття. Тож нагадуємо прості правила, які допоможуть легше перенести спекотні дні та зменшити ризик перегрівання.

Як уберегтися від спеки / постер 24 Каналу