Не тільки Площа Ринок: 4 незвичні місця для прогулянки у Львові

Львів – це не тільки аромат кави, бруківка і старі кам'яниці на Площі Ринок. Варто лише трохи відійти від звичних маршрутів і місто раптом відкривається з зовсім іншого ракурсу – тихе та спокійне.

На тікток-сторінці @lviv.tic закликали туристів та містян не гуляти лише центром Львова. У місті є цікаві та атмосферні парки, які точно вартують уваги.

Де у Львові є нетипові варіанти для прогулянок?

Личаківський парк – це невеликий, але дуже затишний сосновий парк з великою кількістю лавочок, дитячим майданчиком, стадіоном поруч. Парк розташований на розі вулиць Личаківська і Пасічна, а навпроти нього є єдина у Львові старохристиянська базиліка, про яку не знають туристи, – Церква Покрови Пресвятої Богородиці.

Як пише Lviv Travel, ландшафт парку дуже горбистий, а при його створенні навіть довелося засипати декілька кар'єрів. Нині тут ростуть мальовничі чорні сосни, а повітря у парку вважається лікувальним. Саме тому це ідеальне місце, щоб втекти від міського шуму.

Погулянка – це парк, у який прогулянку треба планувати на кілька годин, або й на цілий день. Тут можна покататися на велосипеді, посидіти на лавочці біля озера, в якому плавають качки, або влаштувати пікнік. Через горбисту місцевість взимку Погулянка перетворюється на справжній "буковель", з великою кількістю гірок, які санчатами проклали діти.

Парк Франка вважається найстарішим парком в Україні – ще у 1614 році ним опікувався Орден Єзуїтів. Він розташований навпроти ЛНУ імені Івана Франка, тому тут завжди багато студентів, які відпочивають між парами або готуються до них.

Мальовничий парк Погулянка: фото @di.lviv

Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького – це невеликий, але дуже красивий парк, де часто відбуваються фестивалі, ярмарки та міські події. Цікаво, що колись тут було сміттєзвалище, а парк створила радянська влада з метою пропаганди.

Що ще цікавого побачити біля Львова?

У Львові та області є багато місць, які зацікавлять і місцевих, і туристів. Наприклад, у селі Розлуч біля Турки зберігся атмосферний дерев'яний храм в неоготичному стилі. Його збудували на початку 1900-х років для громади німецьких колоністів. Костел святого Франциска Борджія у Розлучі навіть вважають однією з найекзотичніших дерев'яних споруд України.

Або ж можна завітати у Свірзький замок, який на вихідних нарешті відкрит двері для відвідувачів. Побачити його можна лише у супроводі екскурсовода. Квиток коштує 150 гривень з особи.