У цих аеропортах годують краще, ніж у ресторанах: новий світовий рейтинг

Аеропорти вже давно не обмежуються лише зонами очікування перед рейсом. У багатьох з них можна знайти гастрономічні простори з різноманітною кухнею та якісним сервісом.

Це підтвердив новий рейтинг Skytrax, у якому аеропорти оцінювали за вибором закладів, різноманіттям кухонь, якістю страв і співвідношенням ціни до рівня обслуговування.

У яких аеропортах найсмачніша їжа?

До списку увійшли провідні азійські хаби та популярні європейські аеропорти, зокрема аеропорт Ф’юмічіно у Римі, аеропорт Мюнхена, аеропорт Хітроу та аеропорт Стамбула. Як пише Euronews, у цих місцях перед вильотом можна не лише перекусити, а справді смачно поїсти.

Перше місце у списку дісталося аеропорту Чангі у Сінгапурі – він вже стабільно входить до числа найкращих у світі.

До топу також потрапили аеропорт Інчхон у Сеулі, аеропорт Ханеда, аеропорт Нью-Чітосе, а десятку замикає аеропорт Джорджа Буша у Х’юстоні. Серед європейських аеропортів найвищу позицію посів римський Ф’юмічіно.

5 місце – аеропорт Риму Ф’юмічіно

Найбільший аеропорт Італії опинився цього року на п’ятому місці завдяки великому вибору закладів для гурманів.

Перед вильотом тут можна встигнути скуштувати класичні італійські страви – від піци у 180 Grammi до сендвічів у All’Antico Vinaio.

6 місце – аеропорт Мюнхена

Німецький аеропорт посів шосте місце, враховуючи аж 60 ресторанів і кафе на його території. Тут можна легко познайомитися з баварською кухнею – від випічки у Backstube Wünsche аж до пива у Subralott.

Окремої уваги заслуговує простір Cloud 7, звідки відкривається вид на злітні смуги.

8 місце – аеропорт Лондона Хітроу

Найзавантаженіший аеропорт Європи пропонує широкий вибір гастрономічних варіантів у своїх чотирьох терміналах. Тут представлені відомі британські мережі Leon, Pret і Wagamama, а також преміальні заклади Fortnum & Mason Bar, Le Café Louis Vuitton і Plane Food Market від Гордона Рамзі.

9 місце – аеропорт Стамбула

У терміналі працює близько 65 закладів, серед яких Saltbae Burger, Simit Sarayı. Також є місця для відпочинку з напоями – Bottega Prosecco Bar і Brewmark Pub.

Досвідчені мандрівники розповіли, що найбільш невдалим вибором перед посадкою вважаються солоні закуски – чипси, кренделі чи солоні горіхи, пише Express. Їх найлегше взяти з собою у рюкзак та з’їсти в аеропорту, проте вони здатні викликати здуття, спрагу та відчуття важкості у шлунку.

Через сухе повітря в салоні організм швидше втрачає вологу, а надлишок солі лише підсилює цей ефект. Крім того, продукти з високим вмістом натрію можуть сприяти затримці рідини в організмі.

Які лайфхаки варто знати туристам?

Туристка Лорі з багаторічним досвідом радить не одягати білий одяг в літак. За її словами, він швидко втрачає охайний вигляд у дорозі. Пляма від їжі чи контакту з багажем може зіпсувати увесь образ. Окрім того, у білому одязі ви будете себе дуже некомфортно почувати, тому краще обирати речі темних відтінків.

Часто туристи хочуть хоч трохи поспати в літаку, проте є нюанс, і він полягає у сидіннях. Найгірший варіант – це сидіння біля туалетів. Там постійно ходять люди, утворюються черги та грюкають двері. Саме тому сидіння біля вікна дозволяє створити хоча б мінімальний комфорт, бо можна закрити шторку ілюмінатора, спертися на стінку літака й уникнути постійних дотиків людей, які проходять повз.