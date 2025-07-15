Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @melinajameh.

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Де насправді стоять піраміди Гізи?

У короткому ролику, знятому під час одноденного візиту до Єгипту, на кадрах видно добре знайомі контури пірамід, що здіймаються на тлі автомобілів, натовпів туристів і навіть – Pizza Hut.

Я завжди думала, що вони стоять посеред пустелі. А тут – реальні вулиці, будинки, сучасне життя. Це абсолютно перевернуло мої уявлення,

– поділилася враженнями блогерка.

Що побачила мандрівниця: дивіться відео

Що відомо про піраміди Гізи?

Це – одне з семи чудес світу, що збереглося донині, – насправді розташовані на околиці мегаполісу Каїр. Місце, де тисячолітня історія зустрічає ресторани швидкого харчування й магазини сувенірів, стає для багатьох несподіванкою.

Історія Меліни Хансарі нагадує: не все в подорожах виявляється таким, яким його уявляєш із книжок чи фільмів. Світ – багатогранний, а контрасти – саме те, що робить мандрівку незабутньою.